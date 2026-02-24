Российская армия освободила населенный пункт Риздвянка в Запорожской области

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 17 0

ВСУ в зоне действий группировки «Восток» за сутки потеряли до 170 боевиков.

ВС России освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожско

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВС России освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Риздвянка, расположенный на территории Запорожской области. Операция была проведена подразделениями группировки войск «Восток» в рамках наступательных действий ВС РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ <…> освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также стало известно, что ВСУ в зоне действий группировки за сутки потеряли до 170 боевиков.

Прежде российские военные установили контроль над населенными пунктами Харьковка в Сумской области и Криничное в Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:54
Российская армия освободила населенный пункт Риздвянка в Запорожской области
12:45
В Петербурге началось прощание с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным
12:29
Прибыль выросла: в 2025 году РЖД в полном объеме реализовали инвестпрограммы
12:22
Умерла актриса фильма «Выгодный контракт» Надежда Ермакова
12:10
Стал известен общий ущерб по делу о теракте в «Крокусе»
11:55
Установлена личность подрывника автомобиля ДПС у Савеловского вокзала Москвы

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Шестилетний мальчик погиб под колесами пожарной машины в Санкт-Петербурге
Не буллинг, а защита? Японский зоопарк объяснил «нападение» на макаку Панча
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы