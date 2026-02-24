ВСУ в зоне действий группировки «Восток» за сутки потеряли до 170 боевиков.
ВС России освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области
Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Риздвянка, расположенный на территории Запорожской области. Операция была проведена подразделениями группировки войск «Восток» в рамках наступательных действий ВС РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ <…> освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также стало известно, что ВСУ в зоне действий группировки за сутки потеряли до 170 боевиков.
Прежде российские военные установили контроль над населенными пунктами Харьковка в Сумской области и Криничное в Запорожской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
