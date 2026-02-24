«Я в России как собака»: американец вернулся в США и разлюбил показные улыбки

Американец вернулся в США и признался, что разлюбил показные улыбки

Эрику Пиччони 28 лет. Он вырос в Техасе, учился в Луизиане и никогда не думал, что его жизнь будет связана с Россией. Его будущая жена Полина — из Ярославля. Они познакомились в 2016 году в американском колледже на встрече спортсменов. Свою историю супруги рассказали Youtube-каналу «Русский путь».

Начало отношений супруги вспоминают по-разному. По версии Эрика, именно Полина проявила инициативу и пригласила его на чай. Полина рассказывает иначе: она просто вежливо предложила зайти после того, как он подвез ее домой.

«И после этого всю неделю он приходил пить чай, пока чай не кончился. И он сделал первый шаг и попросил меня стать его девушкой», — рассказала Полина.

Отношения длились два с половиной года. За это время Эрик дважды приезжал в Россию, а на последнем курсе сделал Полине предложение. После свадьбы супруги жили в Огайо, но со временем решили переехать: медицинские расходы и высокая стоимость жизни в США стали слишком тяжелым бременем. Сейчас у пары двое детей — Тея и Итон. Год назад семья перебралась в Ярославль.

Сто русских суеверий

Первым культурным сюрпризом для американца стали бытовые приметы. Он с улыбкой признается, что их «не меньше сотни».

Эрик объясняет, что к некоторым правилам приходится буквально привыкать заново. Например, его удивило требование не ставить пустые бутылки на пол.

Особенно запомнился случай со свистом. Эрик любит насвистывать, но в доме жены быстро понял, что это не приветствуется.

«И куча еще каких-то суеверий, которые я не понимаю», — смеется американец.

При этом он подчеркивает: раздражения нет. Наоборот, эти традиции стали частью новой повседневности.

Чебуреки против Техаса

Отдельная тема — еда. Эрик признается, что российские продукты его приятно удивили. По его словам, вкус молока и хлеба отличается от американского, а ощущение «натуральности» ощущается сильнее. Главным гастрономическим открытием стали шаурма и чебуреки.

«В другой жизни я бы, наверное, женился на нем, если бы мог, потому что он обалденный», — говорит Эрик о чебуреке.

Позже он добавляет, что, возможно, из-за этой любви к тесту и мясу прибавил пару лишних килограммов. Пицца тоже стала неожиданностью. Если в США, как говорит Эрик, все строится вокруг огромного количества сыра, то в России он попробовал вариант с клюквенным соусом и солеными огурцами — и остался в восторге.

«Что с вами не так, ребята?»

Главное культурное открытие связано не с едой, а с людьми. В США принято улыбаться незнакомцам. Эрик прожил месяц в России, затем вернулся домой — и почувствовал странное.

«Каждый, кто проходил мимо меня в Штатах, улыбался. И я такой: что с вами не так, ребята?» — вспоминает он.

Он признает, что русские кажутся холодными при первой встрече, но за внешней сдержанностью скрывается искреннее гостеприимство. По его словам, когда попадаешь в дом к русской семье, атмосфера меняется: чай, печенье, разговоры.

Говоря о так называемой «русской душе», он отмечает, что ощущение тепла приходит не сразу, но потом остается надолго.

Неожиданное чувство безопасности

До переезда представление о России формировалось у Эрика через американские СМИ.

«Когда я впервые приехал сюда, у меня был образ России, навязанный нашими СМИ. Очень мрачное, опасное место», — признается он.

Однако личный опыт оказался другим. Эрик рассказывает, что в Ярославле семья спокойно гуляет поздно вечером и не чувствует угрозы. Он сравнивает это с жизнью в США, где, по его словам, приходилось быть более настороженными. Город он называет чистым и ухоженным, а атмосферу — спокойной.

«А я как собака»

С русским языком пока сложнее.

«А я как собака: понимаю чуть-чуть по-русски, но не говорю», — признается Эрик.

Полина шутит, что пока ее супруг молчит, окружающие нередко принимают его за русского. Акцент выдает Эрика только когда он начинает говорить.

Сейчас Эрик находится в России по частной визе. Семья оформляет вид на жительство, чтобы ему не приходилось выезжать из страны каждые полгода. В перспективе он не исключает и получение гражданства.

«Нам очень повезло, что мы живем здесь. Поэтому правда понятия не имею, какой будет наша жизнь в России. Но я открыт для всего и принимаю то, что должно произойти. Я просто благодарен за возможность быть здесь. Не так просто собрать вещи и отправиться на другой конец света. Я в радостном ожидании того, что будет дальше», — подводит итог Эрик.

История техасца показывает, что иногда чужая страна может оказаться ближе, чем родная — особенно если в ней есть чай, чебуреки и ощущение дома.

