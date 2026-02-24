Кровавый погреб: в Архангельской области подросток зарезал спящую мать

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

После убийства он спрятал тело и скрылся с места трагедии.

Женщина найдена мертвой в погребе: убийцей оказался ее сын

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Архангельской области подросток зарезал спящую мать

В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Няндомы, которого подозревают в убийстве собственной матери. Об этом сообщает представитель Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, ночью 22 февраля несовершеннолетний находился дома и нанес ножевые ранения своей 51-летней матери, пока она спала. От полученных травм женщина скончалась. Мотивом стала личная неприязнь.

После этого, как уточняют следователи, подросток спрятал тело в погреб и скрылся с места происшествия. Позднее его задержали. Сообщается, что подозреваемый признал вину.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу.

