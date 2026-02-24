От инфаркта до деменции: сомнолог предупредил о рисках хронического недосыпа

Сомнолог Новиков: постоянная нехватка сна ослабляет иммунитет

Хронический недосып является не просто дискомфортом, а серьезной угрозой для здоровья. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил сомнолог Максим Новиков.

«Недостаток сна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и ослабления иммунной системы. Согласно многим исследованиям, продолжительный недосып повышает вероятность инсульта и инфаркта миокарда», — предупредил эксперт.

Кроме того, врач обратил внимание на связь между дефицитом сна и онкологическими рисками. По его словам, нарушение выработки мелатонина, обладающего антиоксидантными свойствами, может повышать вероятность развития рака молочной железы и простаты.

Страдает и ментальное здоровье: недосып ведет к депрессии, тревожности, эмоциональному выгоранию.

«Постоянный недосып может вызывать долгосрочные изменения в структуре головного мозга, увеличивая вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера», — добавил Новиков.

Специалист подчеркнул, что регулярный и качественный сон необходим для сохранения когнитивных функций и общего здоровья организма.

