Светская львица Наталья Дормидошина оказалась при смерти в реанимации на Бали

Российская светская львица Наталья Дормидошина заразилась лихорадкой денге и находится при смерти на Бали. Об этом рассказала ее сестра Елена в соцсетях.

Проживающую на острове петербурженку экстренно госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. Как говорит сестра, у Натальи резко упал уровень тромбоцитов, врачи настаивали на срочном переливании крови. Елена призвала неравнодушных подписчиков сдать кровь для сестры.

«Друзья, моей сестре Наташе очень нужна кровь! У нее лихорадка денге, и тромбоциты снова упали до критического минимума», — пишет она в блоге.

Отмечается, что при норме от 150 до 400 тысяч на микролитр, у Натальи этот показатель составляет 14 тысяч.

Наталья Дормидошина — жена 81-летнего стилиста Юрия Дормидошина, которого также называют «самым модным дедом Петербурга». Также светская львица была участницей реалити-шоу «Туристы», где оценивала турпоездки с точки зрения снобов.

