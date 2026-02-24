Светская львица Наталья Дормидошина оказалась при смерти в реанимации на Бали

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 103 0

Жена «самого модного деда Санкт-Петербурга» заразилась лихорадкой денге.

Что случилось с Натальей Дормидошиной на Бали

Фото: Instagram*/nataliadormidoshina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская светская львица Наталья Дормидошина заразилась лихорадкой денге и находится при смерти на Бали. Об этом рассказала ее сестра Елена в соцсетях.

Проживающую на острове петербурженку экстренно госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. Как говорит сестра, у Натальи резко упал уровень тромбоцитов, врачи настаивали на срочном переливании крови. Елена призвала неравнодушных подписчиков сдать кровь для сестры.

«Друзья, моей сестре Наташе очень нужна кровь! У нее лихорадка денге, и тромбоциты снова упали до критического минимума», — пишет она в блоге.

Отмечается, что при норме от 150 до 400 тысяч на микролитр, у Натальи этот показатель составляет 14 тысяч.

Наталья Дормидошина — жена 81-летнего стилиста Юрия Дормидошина, которого также называют «самым модным дедом Петербурга». Также светская львица была участницей реалити-шоу «Туристы», где оценивала турпоездки с точки зрения снобов.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер «король губ», двойник Ким Кардашьян Джордан Парк. В 2024 году его арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Смертельный заезд на тюбинге: отца задержали после гибели дочери в Подмосковье
17:35
Захарова указала на риски в случае передачи Украине ядерного оружия
17:20
Путин: исполнителя взрыва у Савеловского вокзала могли завербовать через интернет
17:17
СК установил личность подорвавшего машину полиции у Савеловского вокзала мужчины
17:12
Украина ввела санкции против 29 российских историков
17:02
«Прощай, Амадей!» — в Ленинградском зоопарке умер легендарный амурский тигр

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
В первые 48 часов: что нужно сделать сразу после получения зарплаты
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы