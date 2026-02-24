Захарова указала на риски в случае передачи Украине ядерного оружия

Захарова: помощь Украине в получении ядерного оружия приведет к эскалации

Возможная помощь Великобритании и Франции Украине в получении ядерных технологий станет грубым нарушением международного права и приведет к серьезной эскалации. Соответствующий комментарий официального представителя Минстерства иностранных дел России Марии Захаровой опубликовали на сайте ведомства.

По данным Службы внешней разведки (СВР), Лондон и Париж рассматривают варианты помощи Киеву в создании так называемой «грязной бомбы», а также прорабатывают сценарии, связанные с полноценным ядерным вооружением и средствами его доставки. В российской разведке пояснили, что речь может идти о скрытой передаче комплектующих, оборудования и технологий с попыткой представить это как результат украинских разработок.

При этом Захарова подчеркнула, что сама постановка вопроса о передаче Украине ядерного потенциала является категорически неприемлемой и подрывает режим его нераспространения. Она добавила, что Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в статусе неядерного государства и взяла на себя обязательство не приобретать такое оружие.

«Для всех причастных к подобным безрассудным действиям и мирового сообщества в целом должно быть очевидно, что сама по себе постановка вопроса в подобной плоскости является категорически неприемлемым и остроэскалационным шагом, чреватым подрывом международно-правового режима нераспространения ядерного оружия», — сказала дипломат.

Великобритания и Франция, как государства, обладающие ядерным статусом в рамках ДНЯО, обязаны не передавать соответствующие технологии и не содействовать их получению другими странами.

Также в МИДе обратили внимание на прежние заявления украинского руководства о возможности пересмотра безъядерного статуса. Так, в ходе выступления на Мюнхенской конференции 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский допускал обсуждение гарантий безопасности в контексте отказа от ядерного оружия.

Захарова подчеркнула, что любые шаги по формированию военного ядерного потенциала у Киева расценят как прямую угрозу безопасности страны и повлекут жесткую реакцию со стороны Москвы. Дипломат предупредила о рисках прямого военного столкновения ядерных держав.

В МИДе намерены вынести этот вопрос на профильные международные площадки, в том числе в преддверии очередной обзорной конференции по ДНЯО, запланированной на апрель, и рассчитывают на внимание государств-участников к ситуации.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко исключила возможность пересмотреть безъядерный статус Украины. Она пояснила, что безъядерный статус Украины — одно из основных условий ее признания как независимого государства и не подлежит пересмотру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.