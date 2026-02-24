Бурак Озчивит отказался от совместной выставки с Никасом Сафроновым

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Звезда «Великолепного века» признался, что побоялся выглядеть «учеником» рядом с мэтром.

Бурак Озчивит отказался от совместной выставки с Сафроновым

Фото: www.globallookpress.com/Oleg Spiridonov

Турецкий актер Бурак Озчивит рассказал о неожиданном предложении от российского народного художника Никаса Сафронова. Об этом артист поделился в новом выпуске программы ALEKÓ in my bag на платформе «VK Видео».

По словам звезды сериала «Великолепный век», он присутствовал на закрытом мероприятии Сафронова в России, где живописец предложил ему организовать совместную выставку.

«Он даже предложил мне организовать совместную выставку, но он настоящий мэтр, рядом с ним я бы выглядел как ученик — поэтому я вежливо поблагодарил его, сказал, что у меня нет времени», — признался актер.

Он пояснил, что для серьезной работы ему нужно было бы написать 10–15 картин, на что сейчас не хватает времени. При этом Озчивит не остался без подарка.

«Никас Сафронов написал наш с супругой портрет — картина висит у нас в гостиной», — похвастался актер.

В 2024 году Бурак Озчивит сыграл эпизодическую роль в российском фильме «Елки 11», что еще больше укрепило его связь с российскими зрителями.

