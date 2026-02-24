Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама. Главные заявления

Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы российский лидер дал высокую оценку текущему состоянию двусторонних связей.

«Двусторонние отношения развиваются позитивно, растет товарооборот. Содержательный, открытый диалог идет по всем направлениям, включая политическую составляющую», — заявил Путин.

Президент также поздравил вьетнамского гостя и всю страну с наступлением Нового года по лунному календарю и попросил передать наилучшие пожелания руководству страны. Он подчеркнул, что Москва искренне радуется успехам Ханоя.

В свою очередь, Ле Хоай Чунг отметил особый символизм своего визита.

«В первый раз генеральный секретарь направляет спецпосланника в Россию для информирования об итогах XIV Съезда. Это показывает уделение особого внимания нашим традиционно дружественным отношениям», — сказал министр.

Он также подтвердил высокий уровень политического доверия между двумя странами и прогресс в развитии двусторонних связей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что взаимные поставки сельхозпродукции между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысили 1,2 миллиарда долларов.

