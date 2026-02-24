Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама. Главные заявления

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 69 0

Российский лидер и спецпосланник генерального секретаря Компартии Вьетнама обсудили взаимную торговлю и доверие между странами.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы российский лидер дал высокую оценку текущему состоянию двусторонних связей.

«Двусторонние отношения развиваются позитивно, растет товарооборот. Содержательный, открытый диалог идет по всем направлениям, включая политическую составляющую», — заявил Путин.

Президент также поздравил вьетнамского гостя и всю страну с наступлением Нового года по лунному календарю и попросил передать наилучшие пожелания руководству страны. Он подчеркнул, что Москва искренне радуется успехам Ханоя.

В свою очередь, Ле Хоай Чунг отметил особый символизм своего визита.

«В первый раз генеральный секретарь направляет спецпосланника в Россию для информирования об итогах XIV Съезда. Это показывает уделение особого внимания нашим традиционно дружественным отношениям», — сказал министр.

Он также подтвердил высокий уровень политического доверия между двумя странами и прогресс в развитии двусторонних связей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что взаимные поставки сельхозпродукции между Россией и Вьетнамом в 2025 году превысили 1,2 миллиарда долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:20
Отчаянный и противозаконный шаг: что стоит за желанием Запада дать Киеву ядерное оружие
19:08
Жители Петербурга устроили игру в теннис на льду Фонтанки
19:00
В России стали меньше пить? Названы регионы-лидеры по потреблению алкоголя
18:58
Снегопад в Москве сняли из космоса: «Роскосмос» показал накрывший столицу циклон
18:46
Звезду фильма «А зори здесь тихие» Ирину Шевчук похоронят 27 или 28 февраля
18:20
Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
СВР: Лондон и Париж планируют снабдить Украину ядерным оружием
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы