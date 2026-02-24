Защита кошелька: в России вводят строгие правила для платных подписок

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Пользователи цифровых платформ получат законное право мгновенно прекращать автоматические списания денежных средств.

Новые правила для платных подписок в России

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Сервисам в России с 1 марта запретят списывать деньги с удаленных карт клиентов

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые законодательные нормы, регулирующие использование цифровых сервисов и защищающие граждан от несанкционированных платежей с банковских карт. Об этом рассказала старший преподаватель РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT.

Согласно принятым поправкам в закон «О защите прав потребителей», владельцы онлайн-ресурсов больше не смогут использовать платежные реквизиты клиента, если он отозвал свое согласие на их хранение или удалил карту из личного кабинета.

Как пояснила специалист, новая норма обязывает сервисы прекращать любые транзакции сразу после того, как пользователь отвязал средство платежа. Важным нововведением стала возможность оформления отказа от сохранения данных в электронной форме, что исключает необходимость подачи бумажных заявлений или долгих переговоров с операторами службы поддержки.

«Теперь продавцы подписок не смогут использовать банковские реквизиты, если пользователь отказался их сохранять или отвязал карту. Это означает, что если человек отказался от подписки и удалил платежный метод, то сервис обязан немедленно прекратить любые автоматические списания, даже если ранее карта была привязана к аккаунту», — отметила эксперт.

Она также добавила, что попытки списать денежные средства позднее будут считаться нарушением закона. В случае, если пользователь потерял деньги, он сможет вернуть их.

Несмотря на меры государственного регулирования, юристы призывают россиян сохранять бдительность. При использовании зарубежных магазинов приложений, таких как App Store или Google Play, процедура отключения должна проводиться непосредственно в настройках аккаунта платформы, а не только в самом приложении.

Для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется вручную удалять сохраненные реквизиты и регулярно проводить ревизию активных подписок. Контроль за движением средств остается важным инструментом профилактики, особенно на фоне сообщений Центробанка о ежемесячной блокировке около 330 тысяч подозрительных операций при отражении атак киберпреступников, использующих телефонные манипуляции.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

