В Петербурге наградили дворника, поймавшего упавшего с седьмого этажа ребенка

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Губернатор Александр Беглов лично поблагодарил мужчину за героический поступок.

Фото, видео: 5-tv.ru

Дворника, который спас шестилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа, наградили в Санкт-Петербург. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Знак отличия «За доблесть в спасении» специалисту ручного труда Хайрулло Ибадуллаеву вручил губернатор Александр Беглов. Церемония прошла в Смольном, о чем сообщили в пресс-службе городского правительства.

Глава города поблагодарил иностранца за мужественный поступок. Он подчеркнул, что Хайрулло, не раздумывая, рискнул собой ради жизни ребенка. По словам губернатора, весь город признателен Ибадуллаеву, а его семья может гордиться совершенным подвигом.

Кроме нагрудного знака, герою также вручили памятные часы.

Инцидент произошел на Петрозаводской улице. Ребенок играл у открытого окна и в один момент оказался на карнизе. Проходивший мимо дворник заметил опасность и попытался криком предупредить мальчика, однако тот все же сорвался вниз. Ибадуллаев успел подбежать и поймать мальчика, смягчив удар собственным телом.

Ребенка госпитализировали, его состояние врачи оценили как стабильное. Сам дворник получил переломы кисти и ребер.

Хайрулло Ибадуллаев работает в клининговой компании и трудится в Санкт-Петербурге с декабря 2025 года. Он проживает в Выборгском районе. До этого он занимался уборкой улиц в Оренбурге. Мужчина женат, его супруга и четверо дочерей живут в Узбекистане.

Ранее, писал 5-tv.ru, дворник поделился эмоциями после спасения упавшего с седьмого этажа ребенка. Он отметил, что пытался докричаться до мальчика с улицы, однако это не дало результатов.

