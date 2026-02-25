«Политическая шизофрения»: в Совете Федерации прокомментировали возможную передачу Украине ядерного оружия

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Разведданные говорят, что Великобритания и Франция могут передать Киеву ядерное оружие под видом собственной разработки.

Карасин высказался о риске передачи Украине ядерного оружия

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Возможную передачу Украине ядерного оружия в Совфеде назвали шизофренией

России необходимо продолжать мирные переговоры, несмотря на предполагаемые намерения властей Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это какая-то политическая шизофрения, основанная на ненависти к России и желании как можно дольше продлить этот конфликт, который Париж и Лондон пестовали», — заявил он.

По словам Карасина, Франция и Великобритания готовы на все, чтобы максимально затянуть украинский конфликт. Однако урегулирование должно продолжаться хотя бы потому, что однажды, возможно, «в головах противников все-таки восторжествует здравый смысл».

Представитель Совфеда также отметил, что, вероятно, стоит обратиться к парламентам соответствующих стран, в том числе государств Евросоюза. Разъяснить ситуацию и дать им понять, «куда ведут игру их так называемые титаны мыслей».

О плане Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие под видом собственной разработки прежде сообщили представители пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Согласно их данным, это речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий.

Помимо прочего, как один из вариантов, Лондон и Париж рассматривают передачу Киеву так называемой грязной бомбы. Ранее, писал 5-tv.ru, ситуацию прокомментировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что это не только противоречит нормам международного права, но и создает риск серьезной эскалации.

«Политическая шизофрения»: в Совете Федерации прокомментировали возможную передачу Украине ядерного оружия
