«Вся таблица Менделеева»: терапевт объяснил, чем грозит детям облизывание сосулек

Терапевт Хухрев: облизывание сосулек в городе опасно для здоровья

Облизывать сосульки в городе — опасно для здоровья. Об этом в беседе с aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, подобная привычка допустима лишь в сельской местности.

«В городе, конечно, туда натечет все, что хочешь, вся таблица Менделеева», — предостерег Хухрев.

Также врач в шутку добавил, что в морозы точно не стоит пробовать на вкус качели или дверные ручки — можно прилипнуть к металлу.

Что же касается облизывания сосулек, риск связан с загрязнением городской среды: в талую воду могут попадать пыль, выхлопы и другие вредные примеси. Поэтому медик советует воздержаться от подобных экспериментов. Речь, конечно, идет о детях, которые часто проявляют интерес к сосулькам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.