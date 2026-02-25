«Вся таблица Менделеева»: терапевт объяснил, чем грозит детям облизывание сосулек

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

В каких условиях шалость все же допустима?

Можно ли лизать сосульки — мнение терапевта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Хухрев: облизывание сосулек в городе опасно для здоровья

Облизывать сосульки в городе — опасно для здоровья. Об этом в беседе с aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, подобная привычка допустима лишь в сельской местности.

«В городе, конечно, туда натечет все, что хочешь, вся таблица Менделеева», — предостерег Хухрев.

Также врач в шутку добавил, что в морозы точно не стоит пробовать на вкус качели или дверные ручки — можно прилипнуть к металлу.

Что же касается облизывания сосулек, риск связан с загрязнением городской среды: в талую воду могут попадать пыль, выхлопы и другие вредные примеси. Поэтому медик советует воздержаться от подобных экспериментов. Речь, конечно, идет о детях, которые часто проявляют интерес к сосулькам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Гуф признался в постоянных проблемах с законом
4:17
«Вся таблица Менделеева»: терапевт объяснил, чем грозит детям облизывание сосулек
3:55
В США уничтожен архив рассекреченных документов о внеземных цивилизациях
3:24
«Я плакал»: получивший награду за спасение ребенка дворник из Петербурга не считает себя героем
3:06
Раскрыты новые подробности в деле о подрыве автомобиля ДПС в Москве
2:45
В РФ предупредили зарубежные автоконцерны об условиях возврата на рынок страны

Сейчас читают

Неизбежно — эксперт назвал сроки нанесения США удара по Ирану
Давит, но не болит: кардиолог назвал главный сигнал организма перед инфарктом
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы