Опасный деликатес: кому вреден сыр с плесенью

Гастроэнтеролог Сластен: детям и беременным женщинам нельзя есть сыр с плесенью

Детям и беременным женщинам не рекомендуется включать в свой рацион сыр с плесенью из-за риска развития негативных последствий для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врача-гастроэнтеролога Красногорской больницы Московской области Юлии Сластен.

Специалист акцентировала внимание на том, что данный продукт представляет потенциальную угрозу не только для несовершеннолетних и женщин в положении, но и для лиц с серьезно ослабленной иммунной системой.

Кроме того, гастроэнтеролог посоветовала воздержаться от употребления этого деликатеса пациентам, страдающим хроническими патологиями желудочно-кишечного тракта. Это нужно, чтобы избежать обострений.

Свое предостережение медицинский работник аргументировала специфическими свойствами продукта. Сластен пояснила, что грибковые культуры, формирующие специфический вид и вкус таких сыров, при определенных условиях становятся опасными.

Если естественные защитные барьеры организма человека нарушены или еще не до конца сформированы, специфическая микрофлора продукта способна спровоцировать развитие инфекционных процессов. Также врач добавила, что плесень в составе сыра может содержать токсичные соединения, пагубно влияющие на самочувствие уязвимых групп населения.

