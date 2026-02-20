Путин подписал закон о сохранении выплат многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал закон о критериях сохранения ежемесячного пособия многодетным семьям.

Закон предусматривает сохранение выплат при незначительном превышении среднедушевого дохода — не более чем на 10% выше регионального прожиточного минимума.

Изменения вносятся в закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» и отдельные законодательные акты РФ. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее сообщалось о том, что в России может появиться норма о стопроцентной оплате больничных для работающих родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, вне зависимости от их страхового стажа. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить гарантированную выплату пособия в размере 100% среднего заработка за первые десять календарных дней больничного по уходу за ребенком. Такая мера, по его задумке, должна применяться независимо от страхового стажа, но не чаще трех раз в год на каждого работающего родителя.

