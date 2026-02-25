Подмосковье с 2021 года привлекло более 57 тысяч медиков

Московская область создала одну из лучших в России систем поддержки медицинских работников, основанную на народной программе «Единой России». Меры включают ежемесячные выплаты, компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку и обеспечение земельными участками. С 2021 года благодаря этим программам в регионе трудоустроилось более 57 тысяч специалистов.

«Одним из направлений народной программы является комплексная поддержка сотрудников медицинских учреждений нашей страны. Кадровая обеспеченность системы здравоохранения — наш абсолютный приоритет», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Программа «Социальная ипотека» компенсирует 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и основной долг в течение 10 лет. Только в 2025 году ее участниками стали более 160 медиков, а всего — более двух тысяч. Врач-педиатр Валерия Никитина из Королева с девятью годами стажа благодаря этой программе смогла купить квартиру для семьи. В период оформления она также получала компенсацию за аренду жилья — до 30 тысяч рублей для одного специалиста и до 45 тысяч для супружеской пары.

Еще одна мера — выделение земельных участков врачам. В 2025 году такие участки получили 173 медика, а с 2021 года — около 2,6 тысячи. Акушер-гинеколог из Зарайской больницы Ирина Афонина, работающая по профессии около десяти лет, рассказала, что благодаря программе «Земля врачам» ее мечта о собственном доме наконец становится реальностью.

Программа «Земский доктор» предлагает единовременные выплаты: до 1,5 млн рублей для врачей и до 750 тысяч для среднего медперсонала, работающих в небольших городах и поселках. В Подмосковье по ней трудоустроились почти 2,8 тысячи медработников, из них около 240 — в 2025 году.

За пять лет в регионе построено около 60 объектов здравоохранения, десятки обновлены. Выполнено более 96% наказов избирателей по медицинской тематике.

