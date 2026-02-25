Лыжники Коростелев и Непряева отказались от участия в Кубке мира в США

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 23 0

Дальний перелет мог негативно сказаться на функциональном состоянии спортсменов и помешать их полноценной подготовке к внутренним соревнованиям.

Почему лыжник Коростелев не участвует в Кубке мира в США

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не примут участие в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 20 по 22 марта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин.

По его словам, возможность поездки спортсменов в США рассматривалась, однако в штабе команды решили отказаться от нее из-за сложной логистики и высокой стоимости перелета.

«Такая возможность (поехать в США. — Прим. ред.) теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться», — отметил Сорин.

Кроме того, тренер отметил, что лыжникам важно сосредоточиться на подготовке к финалу Кубка России в Кировске. По оценке тренерского штаба, дальний перелет мог негативно сказаться на их функциональном состоянии и помешать полноценной подготовке к внутренним соревнованиям.

Финальный этап Кубка России пройдет в Кировске с 28 марта по 5 апреля.

До этого Непряева выступила на зимних Олимпийских играх 2026 года. Там она финишировала 11-й в одной из дистанционных гонок.

Как сообщал 5-tv.ru, Коростелев на тех же Играх занял пятое место в масс-старте. Он пришел 35-м в спринте классическим стилем и стал 15-м на дистанции в десять километров свободным стилем.

