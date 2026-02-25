Названы дата и место прощания с актрисой Ириной Шевчук

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 79 0

Артистика скончалась 24 февраля на 75-м году жизни после трехлетней борьбы с лимфомой головного мозга.

Когда состоится прощание с актрисой Ириной Шевчук

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прощание с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук пройдет 28 февраля

Прощание с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук пройдет в субботу, 28 февраля. Об этом сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.

«Прощание состоится в субботу в 10:00 в ЦКБ № 1», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она также подтвердила, что похороны состоятся на Троекуровском кладбище в Москве.

Ирина Шевчук умерла 24 февраля на 75-м году жизни после трехлетней борьбы с лимфомой головного мозга.

Коллега и подруга актрисы Елена Драпеко выразила соболезнования, назвав ее замечательным человеком и отметив ее обширную фильмографию, насчитывающую более 70 кинопроектов.

Роль Риты Осяниной в легендарной военной драме «…А зори здесь тихие» принесла актрисе всесоюзную известность и любовь зрителей.

Всего в фильмографии Ирины Шевчук насчитывается более 70 проектов, включая «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница» и «Курортный роман».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала о состоянии актрисы Ирины Шевчук перед смертью.

