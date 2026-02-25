Третий раунд переговоров США и Ирана состоится 26 февраля в Женеве

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 47 0

Подробности о ходе переговоров будут предоставлять представители министерства иностранных дел исламской республики.

Когда состоится третий раунд переговоров США и Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Третий раунд переговоров между Ираном и США состоится в четверг, 26 февраля, в Женеве. Об этом сообщила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани в ходе брифинга. Информация приведена в Telegram-канале агентства ISNA.

«Завтра в Женеве пройдут переговоры», — сказано в сообщении.

Мохаджерани отметила, что подробности о ходе консультаций будут доводиться представителями министерства иностранных дел Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Ведомства уточнили, что министры обменялись оценками текущей обстановки с учетом прошедших в Женеве непрямых переговоров между американскими и иранскими представителями.

Российская сторона подтвердила поддержку переговорного процесса при условии соблюдения прав Тегерана и принципов Договора о нераспространении ядерного оружия, а также обсудила вопросы двустороннего сотрудничества с Ираном.

Обсуждение прошло после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Тегерану до 15 дней для достижения договоренностей с Вашингтоном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.63
-0.12 90.58
0.30
Ретроградный Меркурий развеет иллюзии: гороскоп для знаков зодиака на мар...

Последние новости

16:44
Выплаты вырастут: в Госдуме раскрыли размер пенсий с 1 апреля
16:36
Цифровой ID в MAX: теперь документы всегда под рукой
16:32
Приоритеты года: поддержка семей — ключевое направление работы правительства
16:22
Стали известны дата и место похорон Ирины Шевчук
16:16
Третий раунд переговоров США и Ирана состоится 26 февраля в Женеве
16:10
В Японии прошел первый демонстрационный полет беспилотной машины

Сейчас читают

«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку
Гадалка напророчила: как случайное предсказание спасло Ирину Шевчук от роковой ошибки
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Кровавая луна и затмение: гороскоп для знаков зодиака 3 марта
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео