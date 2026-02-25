Мишустин: российские вакцины от разных форм онкологий включат в программу ОМС

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Эти и другие важные отечественные разработки в медицине станут доступны для всех граждан РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Российские вакцины от разных видов рака могут включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом за 2025 год.

«Зарегистрировали наши ученые вакцины для (лечения. — Прим. ред.) разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — сказал премьер-министр.

Также Мишустин добавил, что и другие важные российские медицинские разработки будут становиться частью медстрахования после прохождения всех клинических испытаний. Он уточнил, что внесение новых технологий и препаратов в ОМС необходимо для грамотного планирования государственных средств в данной сфере.

Ранее онколог Минздрава России, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн отмечал, что вакцина от онкологии не будет «лекарством для избранных».

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на применение в стране первой индивидуализированной мРНК-вакцины для лечения меланомы. Препарат «Неовак-РОНЦ» будет использоваться в комбинации с иммунотерапией у пациентов со IIB-IV стадией заболевания после хирургического удаления опухоли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

