Экстрасенс, указавший место убийства пропавшей девочки, оказался виновным в ее смерти

Дарья Корзина
Подозреваемый использовал доверие семьи для сокрытия следов преступления.

Экстрасенс, указавший место убийства, оказался преступником

В Индии местный житель Карамвир Сингх, который заявил, что обладает экстрасенсорными способностями и помогал в поисках пропавшей девочки, был арестован по обвинению в ее убийстве. Об этом сообщило издание Times of India.

Согласно информации, представленной местными правоохранительными органами, трагедия произошла 2 января 2019 года. Тогда девочка, проживающая в районе Нарела, исчезла без следа. После того как отец ребенка вернулся домой и не нашел дочери, он начал собственные поиски. Вскоре к поисковой группе присоединился Карамвир Сингх, который представился экстрасенсом. Мужчина заявил, что сможет помочь найти девочку.

На следующий день Сингх указал место вблизи железнодорожной станции Нарела, где в заброшенном здании было обнаружено тело. Камеры же видеонаблюдения, установленные в районе, зафиксировали, что именно «экстрасенс» вел ранее ребенка в указанное место. Мужчину задержали.

Позднее суд пришел к выводу, что все обстоятельства и доказательства указывают на единственную возможную версию событий — убийство девочки совершено Карамвиром Сингхом.

