Одиннадцатилетний мальчик выпал с девятого этажа в Махачкале и выжил

|
Рита Цветкова
При падении ребенок зацепился за ветки дерева, что могло спасти ему жизнь.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Одиннадцатилетний мальчик выпал с девятого этажа в Махачкале. По информации источников 5-tv.ru, ребенок, предположительно, выжил, так как при падении зацепился за ветки стоящего вблизи дерева. Это могло смягчить удар и спасти ему жизнь. Пострадавшего увезли с места происшествия в карете скорой помощи. Около дома, где случилось несчастье, собралась толпа — жители стоят у полицейского автомобиля и не расходятся.

Прежде в Петербурге произошел похожий инцидент — на этот раз ребенка спас взрослый. Ребенок играл у открытого окна на седьмом этаже, это заметил работавший внизу дворник. Он крикнул мальчику, чтобы тот отошел подальше от окна, но тот не послушал, а потом потерял равновесие. Некоторое время он висел на карнизе, а когда силы кончились, упал.

Дворник успел подбежать и подставить руки. Мальчика он не удержал, но значительно облегчил падение, благодаря ему тот остался жив. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное. Мужчина, спасший ребенка, тоже пострадал — у него были сломаны кисти рук и ребра. 

Позже губернатор Александр Беглов лично поблагодарил мужчину за героический поступок.

