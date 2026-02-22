Падение ребенка с седьмого этажа в Санкт-Петербурге попало на видео

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 73 0

Мальчик пытался удержаться за карниз, но упал, когда силы иссякли.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Момент падения ребенка с седьмого этажа жилого дома на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге попало на видео. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео запечатлено, как мальчик стремительно летел вниз головой, и как его поймал дворник.

По информации 5-tv.ru, ребенок играл возле открытого окна, когда его заметил дворник, проходивший мимо дома. Он крикнул мальчику отойти от опасного края, но предупреждение не возымело действия. Мальчик потерял равновесие, сорвался с подоконника и, схватившись за карниз, некоторое время пытался удержаться. Когда его силы иссякли, он сорвался.

Ребенка госпитализировали с легкими травмами, а дворник получил переломы кисти и ребер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о происшествии в Якутске, где ребенок выпал из окна детского сада. Инцидент произошел во время подготовки группы к завтраку. Один из воспитанников в спальне забрался на подоконник, открыл окно и упал вниз. Воспитательница попыталась остановить его падение, схватив за одежду, но удержать ребенка не удалось.

