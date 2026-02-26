Умерла актриса из фильма «Снежная королева» Наталья Климова

Советская актриса Наталья Климова, прославившаяся главной ролью в фильме «Снежная королева», скончалась в Муроме. Об этом в беседе с ТАСС сообщил друг семьи артистки.

Известно, что актриса ушла из жизни 25 февраля. Ей было 87 лет.

Артистку похоронят на территории Свято-Воскресенского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Отпевание состоится 27 февраля в 11:00 по московскому времени — в день рождения Натальи. Она не дожила всего два дня до своего 88-летия.

Также в администрации отметили, что Климова вместе с супругом, народным артистом РСФСР Владимиром Заманским, была прихожанкой Свято-Воскресенского женского монастыря и принимала участие в восстановлении обители.

Зрители знали Наталью Климову по ролям в фильмах «Снежная королева», «Снегурочка» и «Сказки уральских гор». Она завершила актерскую карьеру по состоянию здоровья в начале 1990-х.

