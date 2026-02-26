Рэпер Джиган намерен делить имущество с Самойловой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив

Оценка совместно нажитого пока не проводилась.

На каких условиях Джиган будет разводиться с Самойловой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) намерен требовать раздела имущества с женой, моделью и блогером Оксаной Самойловой. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

По словам юриста, артист хочет разделить все совместно нажитое, при этом оценка их общих материальных ценностей еще не проводилась.

Самойлова подала на развод с рэпером спустя 13 лет брака, в котором у них появилось четверо детей. Ранее блогер и модель заставила своего мужа подписать брачный договор, на что он согласился, рассчитывая таким образом удержать супругу, но, увы, та оказалась непреклонна.

По мнению психолога, Оксана и Денис по-прежнему испытывают друг к другу чувства — теперь уже практически экс-супруга рэпера пытается знакомится с другими мужчинами, однако бывший не оставляет ее в покое, пытаясь контролировать, и воспринимая каждого парня вокруг нее, как личного врага. Но и сама Самойлова как будто до сих пор не готова поставить окончательную точку.

Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

