Рэпер Джиган намерен делить имущество с Самойловой

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) намерен требовать раздела имущества с женой, моделью и блогером Оксаной Самойловой. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

По словам юриста, артист хочет разделить все совместно нажитое, при этом оценка их общих материальных ценностей еще не проводилась.

Самойлова подала на развод с рэпером спустя 13 лет брака, в котором у них появилось четверо детей. Ранее блогер и модель заставила своего мужа подписать брачный договор, на что он согласился, рассчитывая таким образом удержать супругу, но, увы, та оказалась непреклонна.

По мнению психолога, Оксана и Денис по-прежнему испытывают друг к другу чувства — теперь уже практически экс-супруга рэпера пытается знакомится с другими мужчинами, однако бывший не оставляет ее в покое, пытаясь контролировать, и воспринимая каждого парня вокруг нее, как личного врага. Но и сама Самойлова как будто до сих пор не готова поставить окончательную точку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.