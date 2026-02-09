HR-эксперт раскрыла причины роста конкуренции на рынке труда в России

HR-специалист Ржевская: дипломы уступили место навыкам работы с ИИ в 2026 году

В 2026 году баланс сил на российском рынке труда сместился в пользу работодателей: число вакансий сократилось, а количество резюме соискателей выросло. Об этом «Известиям» сообщила директор по персоналу репутационной компании Ольга Ржевская.

По ее словам, ключевым сигналом стало резкое изменение hh.индекса — показателя конкуренции, отражающего соотношение активных резюме и открытых вакансий на HeadHunter. В декабре 2025 года он достиг 8,6 пункта, тогда как двумя годами ранее составлял 3,5.

«За год количество вакансий сократилось на 28%, тогда как число активных резюме выросло на 37%. Компании перешли от массового найма к точечному подбору и оптимизации процессов — 63% работодателей называют повышение производительности труда главным приоритетом», — пояснила Ржевская.

Она отметила, что дополнительное давление на рынок оказало активное внедрение автоматизации и цифровых решений. Доля сотрудников, считающих, что их могут заменить технологии в ближайшие два года, выросла втрое за 12 месяцев и достигла 29%. Это привело к тому, что работодатели получили более сильную позицию в переговорах, пояснила эксперт.

Наиболее острая конкуренция развернулась в маркетинге, рекламе и PR, где на одну вакансию приходится в среднем 27 резюме. В IT этот показатель превышает 20, в финансах и бухгалтерии приближается к 13. При этом нехватка специалистов сохраняется также в инженерных и технических профессиях, а также в медицине.

Отдельное влияние на рынок труда оказывает развитие искусственного интеллекта, который меняет структуру найма. В группе риска оказались младшие бухгалтеры, помощники юристов и аналитики, занятые рутинными операциями. На этом фоне выиграли кандидаты, сочетающие профессиональную экспертизу с цифровыми навыками.

«Работодатели все меньше смотрят на дипломы и все больше — на кейсы. Навыки работы с ИИ, аналитика данных и автоматизация процессов становятся решающим преимуществом, а адаптивность и коммуникация входят в число ключевых soft skills», — отметила Ржевская.

Она добавила, что в 2026 году процесс найма чаще всего строится в два этапа: первоначальный жесткий отбор по опыту и компетенциям, а затем финальный выбор с учетом личных качеств и потенциала развития. При этом годы опыта больше не гарантируют успех, важнее теперь результативность сотрудника и навыки.

