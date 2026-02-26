Мужчина, зарезавший экс-возлюбленную в московской многоэтажке, попал на камеры

Мужчина, убивший свою бывшую девушку в одном из московских домов, попал на камеры видеонаблюдения. Эти кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В подъезде жилого дома в Ореховом проезде 21 декабря мужчина нанес колото-резаные раны своей бывшей возлюбленной. После чего скрылся.

Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала преступника. Мужчина в черной одежде и с частично скрытым тканью лицом подошел к подъезду и стал ждать того, кто сможет его впустить. Вскоре подошла женщина, которая открыла дверь.

В подъезде он ранил 22-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу, но вскоре она скончалась.

Сотрудниками правоохранительных органов уже была установлена личность нападавшего. Им оказался 30-летний гражданин Молдавии. После убийства он скрылся за границей. Преступнику заочно назначили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина застрелил бывшую девушку и ее возлюбленного в День всех влюбленных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.