Капсула времени: ученые рассказали о возможном сохранении жизни во льдах Марса

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 15 0

Красную планету эффективно защищают органические молекулы.

Как на Марсе могла сохраниться жизнь

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Science Dailу: лед на Марсе может быть древней биосферой

Следы возможной древней жизни на Марсе способны сохраняться в толще льда на протяжении десятков миллионов лет, даже несмотря на воздействие космического излучения. К такому выводу пришли специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Пенсильванского университета. Результаты работы опубликовали в журнале Science Daily.

Серия лабораторных экспериментов показала, что лед защищает органические молекулы значительно эффективнее, чем марсианский грунт.

Ученые во время исследования воссоздали параметры, характерные для Красной планеты. Образцы аминокислот бактерии E. coli (кишечная палочка. — Прим. ред.) заключили в чистый водяной лед и подвергли их гамма-излучению при температуре около минус 60 градусов по Фаренгейту. Это соответствует условиям в ледяных районах Марса.

Результаты показали, что в чистом льду сохранилось более 10% аминокислот даже после воздействия, которое эквивалентно более 50 миллионам лет космической радиации.

Часть образцов дополнительно смешали с минералами и глинистыми породами, аналогичными марсианской почве. В этом случае органические соединения разрушались примерно в десять раз быстрее.

Лед эффективнее почвы

Авторы исследования объяснили наличие защитного эффекта физическими свойствами льда. В твердой кристаллической структуре частицы, которые возникают под действием радиации, оказываются «запертыми» и реже взаимодействуют с органическими молекулами.

Новые показатели для космических миссий

Полученные данные могут повлиять на стратегию будущих миссий по поиску жизни в космосе. Если до этого ученые делали акцент на изучении осадочных пород и камней, то теперь приоритетом может стать бурение в районах чистого подповерхностного льда или вечной мерзлоты.

К тому же исследование оказалось важным для оценки перспектив поиска жизни на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна — Европы и Энцелада. При еще более низких температурах процессы разрушения органических молекул замедляются, что увеличивает вероятность их сохранности.

По данным ученых, значительная часть марсианского льда расположена непосредственно под поверхностью Марса. Для его изучения потребуются буровые технологии, сопоставимые с оборудованием миссии Phoenix, впервые подтвердившей наличие льда на этой планете в 2008 году.

Также ученые отметили, что такие ледяные залежи могут выступать своеобразными «капсулами времени», способными сохранить химические следы потенциальной древней биосферы Марса.

Ранее, писал 5-tv.ru, ученые изменили подход к поиску инопланетян. Новое исследование подставило под сомнение видение при котором считалось, что потенциально жизнь может быть там, где есть вода.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

23:37
Капсула времени: ученые рассказали о возможном сохранении жизни во льдах Марса
23:18
«Это смело»: двойники SHAMAN и Мизулиной тоже оближут Байкал
23:00
Все снимал на телефон: студент поджег вагину возлюбленной
22:45
«Жестокое и злобное»: юноше вбили 30 гвоздей в голову и бросили его тело в реку
22:22
Полиция вычислила похитителя девятилетней девочки из Смоленска по брошенной сим-карте
22:15
Сердцееды нулевых: как время изменило российских кинокрасавцев

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Защита рэпера Гуфа обжалует приговор суда по делу об ограблении
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Кровавая популярность: серийная убийца в Корее стала звездой соцсетей

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео