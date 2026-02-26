Капсула времени: ученые рассказали о возможном сохранении жизни во льдах Марса

Science Dailу: лед на Марсе может быть древней биосферой

Следы возможной древней жизни на Марсе способны сохраняться в толще льда на протяжении десятков миллионов лет, даже несмотря на воздействие космического излучения. К такому выводу пришли специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Пенсильванского университета. Результаты работы опубликовали в журнале Science Daily.

Серия лабораторных экспериментов показала, что лед защищает органические молекулы значительно эффективнее, чем марсианский грунт.

Ученые во время исследования воссоздали параметры, характерные для Красной планеты. Образцы аминокислот бактерии E. coli (кишечная палочка. — Прим. ред.) заключили в чистый водяной лед и подвергли их гамма-излучению при температуре около минус 60 градусов по Фаренгейту. Это соответствует условиям в ледяных районах Марса.

Результаты показали, что в чистом льду сохранилось более 10% аминокислот даже после воздействия, которое эквивалентно более 50 миллионам лет космической радиации.

Часть образцов дополнительно смешали с минералами и глинистыми породами, аналогичными марсианской почве. В этом случае органические соединения разрушались примерно в десять раз быстрее.

Лед эффективнее почвы

Авторы исследования объяснили наличие защитного эффекта физическими свойствами льда. В твердой кристаллической структуре частицы, которые возникают под действием радиации, оказываются «запертыми» и реже взаимодействуют с органическими молекулами.

Новые показатели для космических миссий

Полученные данные могут повлиять на стратегию будущих миссий по поиску жизни в космосе. Если до этого ученые делали акцент на изучении осадочных пород и камней, то теперь приоритетом может стать бурение в районах чистого подповерхностного льда или вечной мерзлоты.

К тому же исследование оказалось важным для оценки перспектив поиска жизни на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна — Европы и Энцелада. При еще более низких температурах процессы разрушения органических молекул замедляются, что увеличивает вероятность их сохранности.

По данным ученых, значительная часть марсианского льда расположена непосредственно под поверхностью Марса. Для его изучения потребуются буровые технологии, сопоставимые с оборудованием миссии Phoenix, впервые подтвердившей наличие льда на этой планете в 2008 году.

Также ученые отметили, что такие ледяные залежи могут выступать своеобразными «капсулами времени», способными сохранить химические следы потенциальной древней биосферы Марса.

