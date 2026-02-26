«Кость в горле» для Запада: о чем говорили Путин и Лукашенко на встрече в Кремле

Новые железнодорожные маршруты появятся между Россией и Белоруссией. Двусторонние отношения сегодня в Кремле обсудили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Партнерства такого формата, как у Москвы и Минска, нигде в мире больше нет. Так, у стран теперь есть даже общий торговый знак. Какие документы подписали лидеры по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Лукашенко приехал в Кремль на нашем Aurus. И сразу на двусторонку с Владимиром Путиным. Тет-а-тет. В это время делегации уже готовились в Александровском зале. Белорусские министры встали заранее у кресел. Наши работали в основном сидя. С документами, оживленно что-то обсуждали. Владимир Путин входит первым. За ним — Лукашенко. Рассадка нетипичная. Заминка. Обычно на переговорах лидеры не сидят рядом. Но тут встреча дружеская.

«Сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство. Гражданам России и Белоруссии обеспечиваются равные права во всех сферах жизни. Гарантирована свобода в выборе места жительства и трудоустройства», — заявил президент России Владимир Путин.

«Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В декабре заступил на боевое дежурство в Белоруссии, как мы и договаривались, боевой ракетный комплекс „Орешник“», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Мы и ближайшие союзники, и экономические партнеры. Вопреки санкционному пиратству идем дальше. Нравится это не всем.

Такого формата отношений двух стран, как наше Союзное государство, в мире больше нет. Оборонка, кооперация в промышленности, экономические связи. И поэтому для Запада Москва и Минск — как кость в горле.

Доля России в товарообороте республики — 60%. Сам он вырос вдвое за четыре года.

«У наших стран теперь есть даже собственный общий торговый знак. Вот упоминалось только что об этом — „товар Союзного государства“. Этот знак присваивается продукции, при производстве которой используются не менее половины материалов и комплектующих из России и Белоруссии», — добавил Владимир Путин.

Министр финансов Силуанов принес премьеру Мишустину какие-то документы и долго, минут десять, обсуждал написанное. Видимо, как раз интеграцию.

На вопрос о том, что сейчас самое главное для нашей интеграции в рамках Союзного государства, министр финансов Антон Силуанов ответил: проекты инвестиционные, совместные. И бизнес-проекты, и государственные проекты, выполнение тех планов, которые мы наметили.

Они имеют прикладной характер. Новость этого дня: запускают новые железнодорожные маршруты: от Великих Лук до Витебска и Полоцка, из Смоленска — до Витебска и Орши.

«Совершенствуется единая система пассажирских и грузовых перевозок. Модернизируются автомобильная и железнодорожная инфраструктура. В этом русле идет и принимаемое Высшим госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами РФ и Белоруссии», — сообщил Владимир Путин.

«Как только вы ввели дополнительные „Ласточки“, мы их так называем, у нас огромное количество, миллионы белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно», — отметил Александр Лукашенко.

Одна из главных тем для России и Белоруссии — это безопасность. Тема Украины актуальна и для Москвы, и для Минска. Пресс-секретарь президента никаких прогнозов по мирным переговорам не дает. Они идут в формате Россия — США — Украина.

На вопрос корреспондента о том, что наши разговаривают с американцами по поводу экономической повестки, означает ли это, что удалось отвязать Украину как-то от этого вопроса, Дмитрий Песков ответил: нет, это не означает. По-прежнему американская сторона предпочитает полностью увязывать эти два понимания.

Обстановка у границ Союзного государства все острее. Англия и Франция собираются поставить ядерное оружие Украине. Атомный сговор вскрыла наша разведка.

Поэтому так важно Москве и Минску не просто не отставать от конкурентов и «партнеров» на Западе, а быть на шаг впереди.

