Украинские беспилотники уничтожили на подлете к Москве

Пять украинских беспилотников уничтожили на подлете к Москве

Двенадцать беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили силы российской противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву», — сказано в публикации.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, уточняется в публикации. Известно, что аэропорты в Домодедове и Жуковском временно не принимали и не отправляли авиарейсы. На данный момент ограничения во всех аэропортах Москвы уже сняты, сообщает Росавиация.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над регионами РФ. Семь беспилотников сбиты над Брянской областью, четыре сбили над Тульской, два — над Калужской. По одному дрону уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей. До этого силы противовоздушной обороны ликвидировали 60 украинских БПЛА, из них 27 — над территорией Крыма.

