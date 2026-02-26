Девять человек задержаны после массовой драки в ТЦ на северо-западе Москвы

В Москве полиция задержала девять участников драки, произошедшей в одном из торговых центров на северо-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

«Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности», — добавили в пресс-службе.

Другие подробности инцидента, включая причины конфликта, пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в московском метро мужчина сломал нос девушке после отказа дать деньги.

Жертвой нападения стала жительница столицы по имени Нина. Вечером к ней привязался незнакомец с требованием дать ему денег, а после отказа начал оскорблять.

Когда Нина попыталась снять происходящее на телефон, злоумышленник вырвал гаджет и ударил ее по лицу. С переломом носа пострадавшую госпитализировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.