Девять человек задержаны после массовой драки в ТЦ на северо-западе Москвы

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Полиция решает вопрос о привлечении участников к ответственности.

Девять человек задержаны после драки в ТЦ в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве полиция задержала девять участников драки, произошедшей в одном из торговых центров на северо-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

«Решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности», — добавили в пресс-службе. 

Другие подробности инцидента, включая причины конфликта, пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в московском метро мужчина сломал нос девушке после отказа дать деньги. 

Жертвой нападения стала жительница столицы по имени Нина. Вечером к ней привязался незнакомец с требованием дать ему денег, а после отказа начал оскорблять.

Когда Нина попыталась снять происходящее на телефон, злоумышленник вырвал гаджет и ударил ее по лицу. С переломом носа пострадавшую госпитализировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

20:31
Весомый шаг: «Роскосмос» подготовит первого космонавта из Мьянмы
20:30
Пытали, как в фильме ужасов: мать пятерых детей зверски убили подростки на Кубани
20:23
На Украине сообщили о мобилизации чемпиона мира по шашкам Аникеева
20:15
Безутешный отец не смог спасти парализованную дочь от эвтаназии
20:07
Станут законной целью: Захарова о последствиях ввода британских войск на Украину
20:01
Девять человек задержаны после массовой драки в ТЦ на северо-западе Москвы

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Блогер Лерчек родила четвертого ребенка
Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео