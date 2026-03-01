Шокирующее сожительство: женщина три недели спала с мертвым телом возлюбленного

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 86 0

Она скрывала смерть мужчины ради возможности находиться рядом с его останками в одной постели.

Женщина спала с мертвым телом возлюбленного три недели

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Mirror: женщина три недели спала с мертвым телом возлюбленного

Жительница Оксфордшира Салли Смитсон была приговорена к тюремному заключению после того, как в течение двадцати одного дня делила ложе с разлагающимся телом своего гражданского супруга. Об этом сообщает Mirror.

По данным следствия, 61-летняя женщина признала вину в препятствовании законному и достойному захоронению. Тело 71-летнего Джона Блэквелла было обнаружено сотрудниками полиции только 21 октября прошлого года, хотя смерть наступила еще в начале месяца.

Представитель обвинения Чарльз Уорд-Джексон пояснил в суде, что останки находились в состоянии глубокого разложения. Согласно медицинским предположениям, пожилой мужчина, страдавший от серьезного заболевания сердца, скончался в результате сердечного приступа прямо на полу спальни.

Судебное разбирательство пролило свет на странные обстоятельства жизни пары в маленьком поселении Клэр. Несмотря на то, что Блэквелл лежал мертвым и обнаженным, Смитсон продолжала пользоваться комнатой: в помещении работал телевизор, а на кровати имелись следы регулярного сна.

Чтобы оттянуть момент разоблачения, женщина неоднократно отменяла визиты приходящей уборщицы и рассылала сообщения с телефона покойного. Знакомым она лгала, утверждая, что Джон либо ушел по делам, либо восстанавливается после больницы. Подозрения забила уборщица, которая и вызвала правоохранительные органы.

Адвокат Салли Смитсон отметил, что изначально его подзащитная пыталась связаться с коронером, но затем «спрятала голову в песок» от шока и горя. Судья подчеркнул, что подобные действия являются серьезным оскорблением общественных норм порядочности, даже с учетом того, что смерть наступила по естественным причинам. В итоге суд назначил женщине 14 месяцев лишения свободы.

