Захарова: перекрытие Киевом транзита по «Дружбе» угрожает энергобезопасности ЕС

Перекрытие транзита нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» со стороны Украины создает риски для энергобезопасности Венгрии, Словакии и ряда европейских стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, ограничение поставок ставит под угрозу стабильность энергоснабжения не только Будапешта и Братиславы, но и всего европейского континента. Действия Киева вызвали резкую реакцию властей Венгрии и Словакии, которые расценили происходящее как посягательство на их суверенные интересы.

Также Захарова указала на отсутствие должной реакции со стороны европейских институтов. По ее оценке, структуры Евросоюза, призванные защищать интересы стран-участниц, не отреагировали ни на прекращение транзита, ни на удары по нефтепроводу. Дипломат отметила, что подобная позиция демонстрирует игнорирование проблем государств-членов, придерживающихся самостоятельного курса.

«Эта акция киевского режима вызвала справедливое возмущение венгерских и словацких властей. Они расценили подобные действия киевского режима как прямое посягательство на их суверенитет. И на этом фоне отсутствие должной реакции со стороны европейских институтов, которые вроде как стоят на страже интересов своих стран-членов, и отсутствие какой-либо реакции на украинские удары по нефтепроводу «Дружба», — отметила она.

Как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг «Дружбы» проявлением саботажа. Он отметил, что Будапешт и Братислава последовательно отстаивают собственные интересы в вопросах энергоснабжения.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз инициировать проверку технического состояния трубопровода «Дружба». По его мнению, в состав экспертной группы должны войти представители Венгрии и Словакии.

