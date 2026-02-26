«Пообещала меня подорвать»: как обиженная фанатка хотела убить Дмитрия Колдуна

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 28 0

Артисту пришлось вызвать полицию, чтобы сотрудники проверили всех зрителей его концерта.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поклонница Дмитрия Колдуна угрожала принести бомбу на его концерт

Поклонница певца Дмитрия Колдуна угрожала устроить взрыв прямо во время его выступления. Об этом артист признался корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии Bloggers Music Awards.

По словам музыканта, причиной такого поведения стала обычная обида. Девушка долгое время писала кумиру, но, не получив ответа, решила начать угрожать.

«Она пообещала, что принесет на концерт ко мне бомбу и меня подорвет. Пришлось вызывать наряд. Действительно, как в аэропорту, всех просвечивали и досматривали. Слава богу, никто ничего не принес», — поделился Колдун.

Эта ситуация не подорвала доверие певца к фанатам. Он подчеркнул, что усиленные меры безопасности на том концерте были необходимы прежде всего для спокойствия команды и самих зрителей.

Но угрозы — это не единственное, с чем сталкивался певец. Артист рассказал, что иногда поклонницы пытались его «подкормить» весьма оригинальным способом. Они приносили кастрюли с супом и пирожки и оставляли все это под дверью его квартиры, а сами убегали.

Дмитрий Колдун отметил, что в обычной жизни чувствует себя в безопасности и до сих пор обходится без личной охраны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Дмитрий Колдун не особо любит телесный контакт с фанатами. Исключение — дотронуться до руки поклонника во время концерта.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Время перемен и роста: лунный гороскоп стрижек на весну 2026 года

Последние новости

22:15
Сердцееды нулевых: как время изменило российских кинокрасавцев
22:02
Спасенную в Смоленске девочку передадут родителям только утром
22:00
«Накал страстей»: какая пара из «Бриджертонов» выдержит проверку реальным миром
21:45
«Пообещала меня подорвать»: как обиженная фанатка хотела убить Дмитрия Колдуна
21:15
Вода из ничего: нобелевский лаурет решил проблему нехватки воды на Земле
20:58
Нашли в квартире: что известно о предполагаемом похитителе 9-летней девочки из Смоленска

Сейчас читают

Терминал СПГ стал головной болью Финляндии: диверсификация пошла не так
Защита рэпера Гуфа обжалует приговор суда по делу об ограблении
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Куртка поверх пижамы: пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка оделась наспех

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео