«Пообещала меня подорвать»: как обиженная фанатка хотела убить Дмитрия Колдуна

Поклонница Дмитрия Колдуна угрожала принести бомбу на его концерт

Поклонница певца Дмитрия Колдуна угрожала устроить взрыв прямо во время его выступления. Об этом артист признался корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии Bloggers Music Awards.

По словам музыканта, причиной такого поведения стала обычная обида. Девушка долгое время писала кумиру, но, не получив ответа, решила начать угрожать.

«Она пообещала, что принесет на концерт ко мне бомбу и меня подорвет. Пришлось вызывать наряд. Действительно, как в аэропорту, всех просвечивали и досматривали. Слава богу, никто ничего не принес», — поделился Колдун.

Эта ситуация не подорвала доверие певца к фанатам. Он подчеркнул, что усиленные меры безопасности на том концерте были необходимы прежде всего для спокойствия команды и самих зрителей.

Но угрозы — это не единственное, с чем сталкивался певец. Артист рассказал, что иногда поклонницы пытались его «подкормить» весьма оригинальным способом. Они приносили кастрюли с супом и пирожки и оставляли все это под дверью его квартиры, а сами убегали.

Дмитрий Колдун отметил, что в обычной жизни чувствует себя в безопасности и до сих пор обходится без личной охраны.

