Опасный тренд: Россиян подсадили на уколы похудения с препаратом для диабетиков

URA.RU: Препарат для диабетиков желающие похудеть россияне покупают в сети

Одним из побочных действий препаратов для диабетиков является снижение веса, и этим пользуются люди без диагноза, а только с парой лишних сантиметров в талии. Блогеры и известные артисты делятся результатами похудения с помощью таких лекарств в соцсетях, подталкивая подписчиков следовать их примеру. Вот только о рисках они не говорят!

При этом купить медикаменты в интернете без рецепта проще, чем кажется. Официально продажа лекарства разрешена только по рецепту — для диабетиков оно жизненно необходимо. Но есть способы обойти аптеки и врачебные кабинеты и найти продавца в интернете.

«На другом конце провода ни рецепта, ни возраста не спросили, о наличии показаний тоже. Лишь озвучили цену и пообещали привезти лекарство курьером к дому. Дважды уточнили, что оплата производится только наличными. Стоимость внушительная — четыре первых дозы стоят почти 20 тысяч рублей», — рассказал корреспондент URA.RU.

Врач-эндокринолог Владимир Колчин предостерег россиян — назначать себе любой препарат опасно, особенно специфический, рецептурный. Мало того, что действующее вещество любого медикамента должно соответствовать диагнозу, дозировку также необходимо подбирать индивидуально. Лечащим врачом.

По словам эксперта, бесконтрольный прием лекарств может маскировать симптомы серьезных заболеваний, усугубляя ситуацию, приводить к критической гипогликемии, потере сознания и даже коме, повлечь за собой серьезные сердечно-сосудистые осложнения. Цена быстрого и легкого похудения может оказаться слишком высока.

Препараты для диабетиков могут вызвать у здорового человека боли в животе и тошноту, анафилактические реакции, но хуже другое. Первые сигналы о том, что тело против, не так страшны, как психологическая сторона вопроса. У пациента может развиться зависимость от медикаментов и тяжелые нарушения пищевого поведения.

