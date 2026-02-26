Громко заплакал: появились кадры падения ребенка с десятого этажа в Петербурге

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 82 0

Четверо людей растянули куртку, чтобы смягчить удар.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Появились кадры падения ребенка с десятого этажа в Петербурге

Выпавшего в Петербурге из окна десятого этажа двухлетнего мальчика смогли поймать прохожие. Кадры происшествия публикует 5-tv.ru.

Все произошло на Богатырском переулке. На видео показан сам момент падения. Можно увидеть, как под окнами собралась толпа неравнодушных прохожих, которые готовились поймать малыша. Четверо людей растянули между собой куртку, чтобы смягчить удар. После падения мальчик громко заплакал.

Ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу № 2 в тяжелом состоянии вместе с его мамой. Медики диагностировали у него кататравму и сотрясение головного мозга.

По словам матери ребенка, все произошло очень быстро: женщина отлучилась из комнаты, где находился малыш, всего на пару минут. Когда она вернулась, то уже никого там не обнаружила. Затем родительница увидела открыто окно, а под ним — толпу людей. После этого она сразу выбежала на улицу. Об этом 5-tv.ru ранее сообщили в управлении МВД России по Приморскому району города.

Старший брат выпавшего мальчика рассказал, что услышал крики с улицы, после чего увидел его на подоконнике в соседней комнате у не оборудованной защитным замком створки. Добежать до брата он не успел: ребенок выпал.

Ранее 5-tv.ru писал, что одиннадцатилетний мальчик выпал с девятого этажа в Махачкале и выжил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

