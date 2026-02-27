Путин поручил Минэнерго восстановить тепло- и электроснабжение в регионах РФ

Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго восстановить тепло- и энергоснабжение. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

«Минэнерго России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в кратчайшие сроки завершить мероприятия по восстановлению работы систем тепло- и электроснабжения в субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.

Доклад о реализации по данному поручению должен быть предоставлен до 1 марта 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России поручил расширить семейную льготной ипотеки на вторичное жилье парам с детьми. Сейчас льготная ставка действует лишь при покупке квартиры в новостройке. Поэтому в регионах, где строительная сфера не особенно активна, у семей при покупке жилья могут возникнуть проблемы. На эти субъекты и будет расширена данная льготная ставка.

Также Путин поручил разработать государственные программы, направленные на улучшение жилищных условий семей, прежде всего воспитывающих детей до семи лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.