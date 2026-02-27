В районе Запорожской АЭС введен режим тишины

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Ремонтные бригады уже приступили к работам по восстановлению открытого распределительного устройства станции.

В районе Запорожской АЭС введен режим тишины

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что в районе Запорожской АЭС был установлен локальный режим тишины. Об этом пишет ТАСС.

Договор о временном прекращении огня начал действовать с 07:00 27 февраля. Благодаря этому ремонтные бригады, среди которых специалисты «Росатома», смогли приступить к работе по восстановлению открытого распределительного устройства станции, а также линии «Ферросплавная».

По словам Лихачева, в переговорах по установлению режима тишины около Запорожской АЭС принимали участие, в том числе гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Минобороны РФ и МИД РФ. Сейчас специалисты МАГАТЭ находятся на объекте и следят за обстановкой.

Пару дней назад Алексей Лихачев сообщил о том, что из-за регулярных обстрелов украинских боевиков ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. Тогда он заявил, что ремонт может занять несколько дней. Однако приступить к работам невозможно из-за непрекращающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, в январе 2026 года, специалисты уже чинили резервную ЛЭП «Ферросплавная-1», которая питает Запорожскую АЭС. Ход работ в то время тоже контролировала МАГАТЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

13:16
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи туристов в Пермском крае
13:08
В результате атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб и трое пострадали
12:57
Армия РФ нанесла два массированных удара по объектам Украины
12:50
Российская армия освободила Краснознаменку в Днепропетровской области
12:46
Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в подмосковном Фрязино
12:40
В районе Запорожской АЭС введен режим тишины

Сейчас читают

Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
«Ждала яйца четыре дня»: Волочкова о немецкой больнице
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео