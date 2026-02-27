В районе Запорожской АЭС введен режим тишины

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что в районе Запорожской АЭС был установлен локальный режим тишины. Об этом пишет ТАСС.

Договор о временном прекращении огня начал действовать с 07:00 27 февраля. Благодаря этому ремонтные бригады, среди которых специалисты «Росатома», смогли приступить к работе по восстановлению открытого распределительного устройства станции, а также линии «Ферросплавная».

По словам Лихачева, в переговорах по установлению режима тишины около Запорожской АЭС принимали участие, в том числе гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Минобороны РФ и МИД РФ. Сейчас специалисты МАГАТЭ находятся на объекте и следят за обстановкой.

Пару дней назад Алексей Лихачев сообщил о том, что из-за регулярных обстрелов украинских боевиков ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. Тогда он заявил, что ремонт может занять несколько дней. Однако приступить к работам невозможно из-за непрекращающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, в январе 2026 года, специалисты уже чинили резервную ЛЭП «Ферросплавная-1», которая питает Запорожскую АЭС. Ход работ в то время тоже контролировала МАГАТЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.