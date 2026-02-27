Да хоть боксер: рейтинг Зеленского на Украине вновь опустился

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Глава киевского режима оказался лишь на четвертом месте в списке.

Какой рейтинг доверия у Зеленского на Украине

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Боксер Александр Усик обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Боксер Александр Усик занял более высокую позицию, чем глава киевского режима Владимир Зеленский, в рейтинге доверия граждан. Об этом сообщило издание Страна.ua со ссылкой на результаты исследования международной компании Ipsos.

Из данных опроса следует, что уровень доверия Зеленскому составил 49%, что поставило его лишь на четвертое место в списке.

При этом лидером рейтинга стал бывший главнокомандующий ВСУ, а в настоящее время посол Украины в Великобритании Валерий Залужный — ему выказали доверие 63% респондентов. Вторую строчку занял Усик, а третью — глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*.

До этого издание Страна.ua также публиковало результаты уличного опроса ко дню рождения Зеленского. На видеофрагментах многие участники высказали критические пожелания в его адрес.

Сам Усик, как писал 5-tv.ru, прежде комментировал ситуацию с коррупцией на Украине. Спортсмен заявлял, что чиновники, действующие в личных интересах, должны покидать свои посты. По его мнению, власть обязана работать в интересах граждан, а борьба с коррупцией должна оставаться приоритетной задачей.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

