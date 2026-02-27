Российский разработчик ИИ Cognitive Pilot вошел в топ-5 мировых рейтингов

Российская компания Cognitive Pilot вошла в пятерку ведущих мировых разработчиков систем автопилотирования сельскохозяйственной техники по версии сразу девяти международных рейтингов. Об этом свидетельствуют обзоры зарубежных аналитических агентств, опубликованные этой зимой.

Основатель и генеральный директор компании Ольга Ускова рассказала, что компания Cognitive Pilot не направляла заявки и материалы рейтинговым организациям, поэтому попадание в ТОП-5 стало для компании неожиданным событием.

«Мы не рассылаем запросы и материалы по международным рейтинговым компаниям. Так что это — мировая сенсация! Нынешней зимой ведущие зарубежные аналитические агентства опубликовали новые обзоры мирового рынка систем автопилотирования сельхозтехники. Российский разработчик систем искусственного интеллекта и роботизированных платформ для наземного транспорта компания Cognitive Pilot вошла в ТОП-5 сразу девяти рейтингов систем автопилотирования сельхозтехники», — рассказала она.

В числе аналитических структур, которые включили компанию в число лидеров, — Data Insights Market, Market Research Intellect, Verified Market Reports и другие зарубежные агентства. Компания Cognitive Pilot стала единственным российским разработчиком искусственного интеллекта (ИИ), который представили в этих списках.

Эксперты отметили вклад компании в повышение эффективности агропроизводства. Внедрение интеллектуальных систем управления позволяет увеличить производительность на 30–35%, сократить расход топлива и снизить эксплуатационные издержки. Аналитики обратили внимание, что автоматизированные решения помогают точнее обрабатывать поля, исключая пропуски и перекрытия. По их оценкам, рынок таких технологий продолжит активно расти, а Cognitive Pilot входит в число ключевых игроков формирующейся ниши.

Развитие искусственного интеллекта остается одним из приоритетов государственной политики. До этого президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию комплекса отечественных технологических решений в сфере ИИ, в том числе фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта и необходимую электронную компонентную базу. Также глава государства распорядился разработать национальный план внедрения ИИ в экономику, социальную сферу и систему госуправления.

По словам президента России, искусственный интеллект является более прорывной технологией, чем освоение космоса, и со временем может существенно изменить рынок труда в торговле, финансах и страховании.

