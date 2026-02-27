Российская компания оказалась в лидерах рынка ИИ для мировой агроотрасли

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 65 0

Организация попала в ТОП-5 и стала единственным разработчиком искусственного интеллекта из России, который представили в списках.

Какая компания из России лидирует в ИИ в агроотрасли

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский разработчик ИИ Cognitive Pilot вошел в топ-5 мировых рейтингов

Российская компания Cognitive Pilot вошла в пятерку ведущих мировых разработчиков систем автопилотирования сельскохозяйственной техники по версии сразу девяти международных рейтингов. Об этом свидетельствуют обзоры зарубежных аналитических агентств, опубликованные этой зимой.

Основатель и генеральный директор компании Ольга Ускова рассказала, что компания Cognitive Pilot не направляла заявки и материалы рейтинговым организациям, поэтому попадание в ТОП-5 стало для компании неожиданным событием.

«Мы не рассылаем запросы и материалы по международным рейтинговым компаниям. Так что это — мировая сенсация! Нынешней зимой ведущие зарубежные аналитические агентства опубликовали новые обзоры мирового рынка систем автопилотирования сельхозтехники. Российский разработчик систем искусственного интеллекта и роботизированных платформ для наземного транспорта компания Cognitive Pilot вошла в ТОП-5 сразу девяти рейтингов систем автопилотирования сельхозтехники», — рассказала она.

В числе аналитических структур, которые включили компанию в число лидеров, — Data Insights Market, Market Research Intellect, Verified Market Reports и другие зарубежные агентства. Компания Cognitive Pilot стала единственным российским разработчиком искусственного интеллекта (ИИ), который представили в этих списках.

Эксперты отметили вклад компании в повышение эффективности агропроизводства. Внедрение интеллектуальных систем управления позволяет увеличить производительность на 30–35%, сократить расход топлива и снизить эксплуатационные издержки. Аналитики обратили внимание, что автоматизированные решения помогают точнее обрабатывать поля, исключая пропуски и перекрытия. По их оценкам, рынок таких технологий продолжит активно расти, а Cognitive Pilot входит в число ключевых игроков формирующейся ниши.

Развитие искусственного интеллекта остается одним из приоритетов государственной политики. До этого президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию комплекса отечественных технологических решений в сфере ИИ, в том числе фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта и необходимую электронную компонентную базу. Также глава государства распорядился разработать национальный план внедрения ИИ в экономику, социальную сферу и систему госуправления.

По словам президента России, искусственный интеллект является более прорывной технологией, чем освоение космоса, и со временем может существенно изменить рынок труда в торговле, финансах и страховании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беспилотная техника строит трассу М-5 на Урале. Бульдозеры и тракторы могут работать без участия человека круглосуточно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

13:16
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи туристов в Пермском крае
13:08
В результате атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб и трое пострадали
12:57
Армия РФ нанесла два массированных удара по объектам Украины
12:50
Российская армия освободила Краснознаменку в Днепропетровской области
12:46
Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в подмосковном Фрязино
12:40
В районе Запорожской АЭС введен режим тишины

Сейчас читают

Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
«Ждала яйца четыре дня»: Волочкова о немецкой больнице
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео