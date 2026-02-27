Московский суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей

Московский суд признал компанию Google LLC виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф свыше 16 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы в Telegram-канале.

Решение приняли на основании материалов, предоставленных уполномоченными органами.

В Госдуме до этого, 12 февраля, заявляли, что блокировки Google не планируется. Отмечалось, что ограничение работы поисковика или сервисов может негативно сказаться на функционировании операционной системы Android, которой пользуются около 60% российских владельцев смартфонов.

Ранее, как писал 5-tv.ru, российская дочерняя компания ООО «Гугл» добивалась ареста активов Google во Франции. Там компания получила распоряжение заблокировать 100% акций Google France до рассмотрения Парижским судом иска о взыскании с материнской компании Google International LLC 112 миллионов евро (примерно 10,2 миллиарда рублей), выведенных дивидендов. Обеспечительная мера направлена на предотвращение возможного банкротства французского подразделения, аналогичного российскому.

