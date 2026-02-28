Страсть гарантирует счастье? Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Daily Mail: количество секса не влияет на качество отношений

Многие уверены: если в спальне все хорошо, значит, и брак крепкий. Исследования подтверждают, что пары с регулярным сексом чаще называют свои отношения гармоничными.

Но семейный психолог Аннабель Найт предупреждает: связь между тем, что происходит в постели, и состоянием брака гораздо сложнее. Частый секс не убережет от развода, а его отсутствие не всегда означает кризис. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мнение о том, что здоровая сексуальная жизнь — это только секс, в корне неверно. Секс — это отражение того, насколько вы ощущаете связь с партнером, насколько чувствуете себя в безопасности и ощущаете уважение. Люди часто путают «здоровый» с «количественным». Качество важнее количества. Нельзя сказать: «Мы занимаемся сексом пять раз в неделю, значит, у нас счастливые отношения», — объясняет Найт

Психолог советует регулярно «проверять» свою сексуальную жизнь и обращать внимание не на цифры, а на взаимную удовлетворенность. Особенно важно это для женщин: снижение либидо у них часто связано с чувством обиды, усталостью или ощущением неравного распределения обязанностей.

Издание собрало истории пяти женщин, которые рассказали, как часто они занимались сексом в последний год брака и что на самом деле происходило в их отношениях.

Элсон, 51 год: «После измены я сама стала инициатором секса»

Сколько раз занимались сексом за год до расставания: 30.

До того как узнала об измене мужа, Элсон считала их брак идеальным. Пара регулярно занималась сексом примерно раз в неделю, целовалась, строила планы на будущее. Но, как выяснилось позже, у мужа несколько месяцев был роман на стороне.

«Я не замечала, что его влечение ко мне ослабевает, но теперь понимаю, что это было так. Когда роман был в самом разгаре, у нас был странный, неудовлетворительный секс. Почти механический, без оргазма», — вспоминает женщина.

После того как измена вскрылась, они стали заниматься сексом каждый день — впервые инициатором была Элсон.

«Я отчаянно нуждалась в этой связи и одобрении. Я все еще любила его», — признается она.

Но через три месяца муж настоял на разводе.

Шэрон, 33 года: «Он требовал секса, но не пытался меня соблазнить»

Сколько раз занимались сексом за год до расставания: 18.

После рождения второго ребенка Шэрон была измотана: двое детей младше трех лет, работа на полную ставку и домашние дела. Муж по-прежнему хотел секса несколько раз в неделю, но даже не пытался создать романтическую атмосферу.

«Если я готовила ужин, он просто говорил: „Может, займемся сексом попозже?“ Мне нужно было чувствовать себя желанной и особенной, но вместо этого я ощущала, что меня воспринимают как должное», — рассказывает женщина.

Они занимались сексом два-три раза в месяц, но для Шэрон это стало просто задачей, которую нужно вычеркнуть из списка дел. Когда она отказалась от близости, муж стал раздражительным, что только укрепило ее решение уйти.

Салли, 65 лет: «Он наказал меня отказом в сексе за успешную карьеру»

Сколько раз занимались сексом за год до расставания: 0.

Четыре года Салли и ее муж жили под одной крышей без секса. Все изменилось, когда женщину переманили в конкурирующую компанию.

«Я наивно полагала, что Грэм спокойно отнесется к моей смене работы, поэтому не стала обсуждать этот вопрос. Но он решил, что я предала его, и в качестве наказания отверг меня в сексуальном плане, даже перебравшись в свободную комнату», — говорит она.

Салли не решалась на развод из-за детей, но импульсивная интрижка на одну ночь в 40 лет заставила ее принять решение.

«Мне просто очень хотелось снова почувствовать себя желанной», — признается она.

Эсме, 59 лет: «Утром он переспал со мной, а вечером ушел»

Сколько раз занимались сексом за год до расставания: 487.

Эсме и ее мужа сблизило сильное сексуальное влечение. Они занимались любовью каждое утро, а иногда и вечером. Для женщины это было выражением любви, и она думала, что муж чувствует то же самое.

«Поэтому я была в полном шоке, когда вернулась с работы и увидела на кухонном столе записку, в которой он сообщал, что уходит от меня. Он жестоко написал: «Я никогда тебя не любил. Это была просто похоть», — вспоминает она.

Утром того дня у них был секс. После ухода мужа у Эсме случился нервный срыв, и год она принимала антидепрессанты.

Дейзи, 55 лет: «Я придумывала болезни, чтобы избежать секса»

Сколько раз занимались сексом за год до расставания: 26.

Дейзи и ее муж познакомились в университете и долгие годы наслаждались активной сексуальной жизнью. Но после свадьбы женщина поняла, что хочет от жизни большего, чем рутина, которую предлагал супруг.

«Со временем наша сексуальная жизнь свелась к одному разу в неделю, по утрам в субботу, и даже тогда я действовала на автопилоте. Мне просто стало неинтересно, и я придумывала все больше и больше отговорок, чтобы избежать близости, — от месячных до ишиаса», — рассказывает она.

За полгода до развода Дейзи перестала спать с мужем. Он пытался спасти отношения, даже организовал романтическую поездку, но было уже поздно. Женщина согласилась на работу за границей и сообщила о разводе за неделю до отъезда.

Выводы психолога

Истории этих женщин подтверждают слова Аннабель Найт: количество секса не равно качеству отношений. Кризис может наступить и при активной сексуальной жизни (как в случае с Эсме и Элсон), а его отсутствие не всегда означает конец — если партнеры могут обсудить проблему.

«Если близость перестает быть тем, что вы и ваш партнер считаете нормальным ритмом, это свидетельствует о некоторой эмоциональной дистанции. Особенно важно обращать внимание на чувство обиды у женщин: если вы истощены или вам кажется, что у вас неравное распределение обязанностей, вы не будете чувствовать, что вас ценят, а значит, вам не захочется секса», — объясняет психолог.

Главный совет специалиста — разговаривать. Если случился сексуальный кризис, важно обсудить это с партнером, а не делать вид, что ничего не происходит. И помнить: с годами все меняется, и это нормально. Главное, чтобы оба были довольны.

