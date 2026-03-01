Инновация для ленивых: в России создадут таблетку вместо фитнеса

Дарья Орлова
Российские ученые прорабатывают концепцию уникального препарата, способного имитировать физическую активность.

Чем можно заменить физическую активность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Минздрав: в России могут создать таблетку вместо фитнеса

В России может быть разработано лекарственное средство, которое заменит полноценное посещение спортивного зала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного внештатного ревматолога Минздрава РФ и руководителя НИИ ревматологии имени Насоновой Александра Лилы.

Специалист пояснил, что в процессе мышечных сокращений в теле человека вырабатываются специфические биологические соединения — миокины. Именно они становятся катализаторами множества важных внутренних процессов. Научное сообщество в настоящее время изучает возможность фармакологической стимуляции выработки этих веществ, чтобы искусственно вызвать в организме те же реакции, что и при реальных физических нагрузках.

По словам Александра Лилы, перспективный препарат может получить символическое название «физическая нагрузка». При его употреблении системы организма будут функционировать так, будто человек провел интенсивную тренировку. На текущий момент эксперты ведут дискуссии о практической реализации данной технологии и анализируют возможные сроки ее внедрения в медицинскую практику.

Пока инновация находится на стадии обсуждения концепции, однако сама возможность появления «спорта в таблетках» рассматривается ведомством как вполне допустимая.

