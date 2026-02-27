Норвегия задерживает грузы для российских поселков на Шпицбергене

Геополитика меняет жизнь самого северного российского города на Шпицбергене. В Баренцбург прибыло первое в этом году судно с долгожданным грузом для его жителей. Но продукты и медикаменты — стали предметом пристрастного досмотра со стороны норвежцев, которые выполняют волю Евросоюза. Чем грозит противостояние в Арктике, на месте увидел корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Первое в этом году судно с критически важным грузом для российских поселений в Арктике. Продукты, медикаменты, запчасти, оборудование, посылки от родных из России. Но встречают не только свои. Как на боевом дежурстве — норвежская полиция и таможня. Задерживая доставку, которую здесь и так ждут по несколько месяцев. Каждый ящик — через санкционный фильтр.

Элементарные бытовые вещи под запретом. Вопреки равному доступу и самому духу Шпицбергена. И местные власти переподчиняются европейским санкциям, территория архипелага — норвежский суверенитет.

«Санкции скорее на внешнеполитическом, норвежском уровне. У нас были и, думаю, все еще есть хорошие отношения с Баренцбургом и Пирамидой на протяжении всего периода совместной работы. Диалог достаточно открыт, по крайней мере, на официальном уровне. Но действуют некоторые режимы санкций, которые не являются частью местного решения. И ничего не поделаешь», — объясняет глава местного совета Лонгйира Терйе Ауневик.

Несмотря на давление, Россия продолжает оставаться одним из ключевых присутствующих игроков: с равными и законными правами на хозяйственную деятельность и активы. Условия здесь и без того порой на грани выживания, под знаком «Осторожно! Белый медведь».

Не успели увидеть первое за четыре месяца полярной ночи солнце, как погрузились в полный «уайт-аут», арктическую бурю в снежной пустыне. А ехать надо, такая работа.

«Зимой сюда можно добраться только в таком виде, в составе колонны снегоходов, с гидами. Баренцбург — русская Арктика», — показал корреспондент.

Это уже давно не только шахтерский поселок, хотя именно добыча угля дает, в том числе самим себе, энергонезависимость.

«80 тысяч тонн мы добываем, приблизительно 30 тысяч тонн используется на собственные нужды, для выработки электроэнергии, теплоэнергии. 50 тысяч отправляется к потребителям в Мурманск», — рассказывает главный маркшейдер Валерий Евдокимов.

Современная жизнь — больница, недавно открывшийся супермаркет, недавно реновированные дома — соседствуют с советским наследием, надписью «Коммунизм — наша цель!» и совсем «старым городом» — деревянными первыми шахтерскими домиками.

Все это и есть символы постоянного присутствия России на норвежском архипелаге. Пережившие не одну смену эпох, штормы и геополитические кризисы. .

Только по этим маршрутам, как и по всей 78 параллели, действительно проходит теперь и новый антироссийский фронт.

«Коллеги из совета туроператоров Шпицбергена в своих информационных источниках пишут: не улыбайтесь на улицах Баренцбурга, вас снимают для пропаганды. Закрывайте эмблемы корпоративных компаний скотчем. Не подключайтесь к Wi-Fi, выкачают всю информацию», — отмечает генеральный директор ФГУП «ГТ «Арктикуголь» Ильдар Неверов.

В теории — арктический «остров свободы». На практике — не для всех. Вплоть до попыток нарушить самую принципиальную статью Договора о Шпицбергене про военных и милитаризацию.

Условия нечеловеческие, порой здесь не живут, а выживают. Умирать в буквальном смысле ведь нельзя, вечная мерзлота, даже не похоронят. Но все больше стран готовы нести жертвы, вступая в эту битву за Арктику.

Посольство России в Норвегии дает пугающую оценку: Арктика разогревается, и не только из-за глобального потепления.

«У некоторых здесь это вызывает раздражение. Конечно мы видим, если в прошлом году военная активность стран-членов НАТО возросла в два раза, о чем это свидетельствует? Это и сопровождается расширением спектра задач, которые решаются», — заявляет чрезвычайный и полномочный посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Из Мурманска сюда — безвизовые круизы; в отелях и магазинах принимают российскую карту «Мир». И не случайно это регион геополитического противостояния: ворота в Арктику с незамерзающими благодаря Гольфстриму портами и удобным транзитом для всего северного судоходства. И кому-то очень не дает покоя, что над этой точкой входа развивается российский триколор.

