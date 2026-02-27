Семь дорог обновят в Балашихе в преддверии открытия новой больницы

Брынцалов: новая больница в Балашихе станет главной во всем Подмосковье

В подмосковной Балашихе возводят одну из крупнейших больниц региона, способную принять более миллиона человек. Для удобства пациентов вокруг медицинского учреждения полностью перестроят дорожную сеть. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время осмотра стройки.

На ремонт семи участков дорог выделено около 6,5 миллиарда рублей. Завершить работы планируют к осени 2026 года.

«К моменту открытия больницы дороги должны быть расширены, иметь другое качество и пропускную способность», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Сама больница готова уже на 40%. Медицинское учреждение будет включать в себя стационар на 1123 койки и собственный диагностический центр. Чтобы медучреждение заработало сразу после открытия, региональный Минздрав уже сейчас начал подбор врачей и персонала.

«Это в будущем ведущее медицинское учреждение Московской области, без сомнения», — сказал Игорь Брынцалов.

Проект реализуется в рамках народной программы «Единой России» и получил личную поддержку президента страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве начали строить многоквартирные дома всего за полгода. Секрет такой скорости — в готовых модулях, которые выпускает роботизированный завод.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

