Смертельная усталость: как не сгореть на работе и в быту

Daily Mail: около 77% работников рано или поздно сталкиваются с выгоранием

Около 77% работников сталкиваются с профессиональным выгоранием, а среди работающих родителей этот показатель достигает 66%. Об этом сообщает Daily Mail.

Клинический психолог Эмма Хепберн в своей новой книге подчеркивает, что данная проблема выходит далеко за рамки офисной деятельности и может затрагивать тех, кто занят неоплачиваемым уходом за близкими или домашними делами. Сама специалист осознала масштаб беды, когда во время отдыха с друзьями столкнулась с физическим коллапсом и сильной дрожью. По ее словам, предвестниками критического состояния часто становятся потеря волос, нервный тик и замедление речи, превращающее человека в подобие «зомби».

Для борьбы с этим состоянием автор предлагает использовать концепцию «чаши возможностей», которая переполняется даже из-за мелких просьб или дополнительных обязательств.

«Хотя выгорание традиционно связывают с трудовой деятельностью, оно может настигнуть любого, чья жизнь наполнена стрессом без должного восстановления», — отмечает доктор Хепберн.

Она сравнивает жизненный путь с ездой на велосипеде: периоды тяжелого подъема в гору обязательно должны сменяться фазами спуска, во время которых организм отдыхает. В противном случае постоянный высокий уровень адреналина приведет к разрушению самооценки и потере интереса к привычным радостям.

Важной причиной психологического истощения психолог называет погоню за «мифическим ТАМ». Люди склонны верить, что обретут счастье лишь после повышения или увеличения дохода, однако на горизонте всегда появляется новая цель. Чтобы избежать эмоционального краха, необходимо пересмотреть отношение к работе, перестав делать ее главным источником смысла жизни.

Доктор Хепберн рекомендует придерживаться строгого режима сна, внедрять регулярные перерывы и учиться вовремя говорить «нет» излишним нагрузкам. В ее книге также представлены специальные анкеты и иллюстрации, которые помогают диагностировать уровень износа психики даже в состоянии сильного утомления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.