Шпаргалки летели — ребенок был в квартире: что говорят очевидцы о взрыве в доме на юге Москвы

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 90 0

В ПВР, организованном в школе неподалеку, разместили 150 жителей высотки.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жители дома в Москве, где был взрыв, видели летевшие из окон школьные шпаргалки

Жители дома на юге Москвы, где накануне произошел взрыв, сразу поняли, что в пострадавшей квартире был ребенок. Об этом они рассказали 5-tv.ru.

«Сначала был непонятен источник этого взрыва. Когда вышли, увидели, что взрыв был из квартиры. Было понятно, что ребенок в квартире, потому что шпаргалки школьные по химии (летели. — Прим. ред.)», — говорит местная жительница Виктория.

До 150 жителей дома доставили в пункт временного размещения (ПВР), который организовали в школе неподалеку. Но не всех.

«Некоторые люди все еще остаются у подъездов, в надежде, что работа оперативных служб скоро закончится», — отметил корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Кроме того, журналист сравнил с хирургической операцией процесс снятия со здания фрагмента бетонного фасада, который из-за взрыва был поврежден и остался висеть на остатках арматуры. Для этого применили специальную технику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

4:47
Все в снегу: юрист объяснил, как оспорить штраф за неправильную парковку
4:25
Кеннеди-младший: США столкнулись с резким падением уровня рождаемости
4:01
Шпаргалки летели — ребенок был в квартире: что говорят очевидцы о взрыве в доме на юге Москвы
3:40
В результате крушения самолета ВВС Боливии 15 человек погибли
3:18
Перевозивший деньги самолет ВВС Боливии упал на оживленную дорогу местного города
2:56
Умер исполнитель знаменитого хита Oh! Carol — Нил Седака

Сейчас читают

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы: главное
Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы
Филипп Киркоров не смог сдержать слез на сцене, увидев фото отца
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео