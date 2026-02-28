Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 591 0

Прокуратура выявила кавер трека, в котором оскорбляли военных РФ.

Какую версию песни Сигма бой признали экстремистской

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский суд признал экстремистской кавер-версию* песни «Сигма-бой» с измененным антироссийским текстом. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В треке, распространенном на нескольких сайтах, лингвистическая экспертиза выявила признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения ненависти и вражды к российским военнослужащим — участникам специальной военной операции.

По решению суда доступ к музыкальному произведению заблокирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таганский суд Москвы вынес постановление о штрафе в размере семи миллионов рублей в отношении мессенджера Telegram. Мессенджер обвиняется в нарушении требований законодательства о контроле за распространяемой информацией. Отмечалось неисполнение обязанностей со стороны Telegram по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещенным материалам, что квалифицируется по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ.

В судебных материалах указали, что платформа не приняла меры по блокировке сведений о дистанционной продаже алкогольной продукции, а также публикаций, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что в случае признания Telegram экстремистской организацией возможные ограничения его работы могут затронуть значительное число пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — материал признан экстремистским в РФ

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:37
Израиль нанес превентивный удар по Ирану
9:25
Смертельная усталость: как не сгореть на работе и в быту
9:10
Искусство живого диалога: почему важно общаться с незнакомцами в эпоху смартфонов
8:55
Пьяной сибирячке ампутировали руку, примерзшую к двери балкона
8:40
Российские военные взяли в плен темнокожих наемников ВСУ
8:25
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
Шпаргалки летели — ребенок был в квартире: что говорят очевидцы о взрыве в доме на юге Москвы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео