Российская армия освободила два населенных пункта — Горькое и Нескучное

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Наши бойцы продолжают выполнять задачи СВО, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Российская армия освободила Горькое и Нескучное

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

ВС РФ освободили Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта — Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской области. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что Горькое взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток», а бои за Нескучное вели бойцы «Севера».

Ваши военные продолжают выполнять цели специальной военной операции (СВО), о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ее главные задачи — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ освободили Краснознаменку. Она находится в Днепропетровской области. Зачистку этого населенного пункта от боевиков киевского режима осуществили военнослужащие группировки «Центр». Российские бойцы уничтожили не только личный состав противника, но и технику пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, а также штурмового полка.

