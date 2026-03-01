Человечность как стиль жизни: более половины россиян готовы прийти на помощь

ВЦИОМ: более половины россиян готовы стать волонтерами

«Найдена, жива» — два слова, за которыми стоит удивительная история девятилетней Саши Фоменковой из Смоленска. Она как обычно вышла погулять с собакой — и пропала. А собака вернулась. И не было никаких зацепок, куда она могла деться, — никаких семейных конфликтов или проблем. Ничего.

Вокруг дома девочки не самая благоприятная местность — много зарослей, есть озеро, гаражи, через дорогу большой завод. Зима, сугробы. Её искали круглые сутки, обошли каждый закуток. Оказалось, что трое суток её удерживали в соседнем, можно сказать, доме. Вроде как похититель мог считать себя отцом этой девочки. Во всяком случае, никакого физического насилия с его стороны не было.

Но я вот на что хотел обратить внимание: то, сколько человек искало девятилетнюю Сашу. Официально — 320 волонтёров. А сколько неофициально — и не посчитать. Приезжали из других российских регионов, из Белоруссии отряд добровольцев приехал. И вот это неравнодушие — невероятно вдохновляет. И ведь это не единственный пример.

Только за эту неделю в Петербурге прохожие спасли двух детей, которые выпали из окон. Сами получили переломы, сотрясения — но дети живы, и это главное. В Башкирии прохожий вытащил из горящей машины владельца, с которым случился приступ. Не спасатель, просто прохожий — оказал помощь — и уехал по своим делам. Никому ничего не сказал.

Что объединяет этих людей? Героизм? Героями они себя не считают. Специальная подготовка? Её нет. Разные профессии. Просто в какой-то момент внутри что-то щёлкает, и ты уже думаешь не о себе, а о других. Психологи называют это просоциальным поведением. Я бы сказал — человечность.

ВЦИОМ прошлым летом провёл любопытный опрос и выяснил: опыт добровольной помощи есть у 36% россиян. А готовы стать волонтёром — 66%. Вдвое больше. Это, наверное, и есть самое интересное. Что побуждает сделать этот шаг от «готов помочь» к «иду на помощь» — узнал Леонид Клименчук.

Три дня поисков. Десятки волонтеров, соседей, родственников. И единственная неугасающая надежда найти девочку живой. Такой была эта неделя для спасателей и семьи Саши Фоменковой. Огромные усилия всех неравнодушных оправдались в один миг.

На протяжении всех поисков не утихал телефон горячей линии. Желающие помочь звонили буквально со всей страны.

«Один звонок был с Дальнего Востока мне на телефон. Мы готовы помочь, какое оборудование надо? Мы вам закажем. Только не бросайте. Пожалуйста, найдите», — делится информационный координатор поисково-спасательного отряда «Сальвар» Ольга Барановская.

На третий день по камерам видеонаблюдения правоохранители смогли отследить подозрительную машину — серую девятку, которую ранее несколько раз уже замечали у дома Фоменковых.

«Ну а саму девочку скорее всего вывезли по дороге в эти гаражи. И скорее всего по этой непосредственно тропинке он уже выводил ее к себе домой», — рассказывает координатор поисковой операции с позывным «Барс» Павел Барановский.

Почти трое суток Саша провела в одной из квартир на окраине Смоленска. Всего в паре сотен метров от многоэтажки, где она живет с мамой и бабушкой. Похитителем оказался 43-летний Сергей Грищенков, который ранее был судим за наркотики. Следователи выясняют, зачем мужчине понадобилась девятилетняя школьница. А соседи предполагают, что она могла быть дочерью похитителя.

Сейчас мама не отходит от Саши. Со школьницей работают психологи.

А этого мужчину зовут Иван Гас. На этой неделе мужчина спас полуторогодовалого малыша, который выпал из окна десятиэтажки.

«Мы его поймали, смотрим такой хлопок, удар об куртку. Потом об землю, плюс рукав оторвался и все. Я потом посмотрел, что ребенок жив, плачет», — рассказывает мужчина.

Прохожие провели спонтанную и одновременно слаженную спасательную операцию. Одни сразу же встали под окна, растянули куртки и готовились ловить мальчика. Другие координировали действия ловцов.

«Координировал наши движения мужчина пожилой подошел. Он вызвал спасателей, скорую, адрес назвал. И говорил нам влево-вправо двигаться», — вспоминает Ольга Артемьева.

Куртка хоть и смягчила падение, но от удара о землю не уберегла. Сейчас мальчик в больнице в среднетяжелом состоянии. У него многочисленные травмы внутренних органов.

Череду спасений выпадающих из окон детей начал дворник из Северной столицы. На этом видео семилетний Саша летит с седьмого этажа — вниз головой. В последний момент, отбросив лопату для снега, его ловит незнакомец.

«Я вот так держал. Его ноги здесь ударились. Потом тоже я упал», — рассказывает дворник Хайрулло Ибадуллаев.

Всё случилось средь бела дня. Семилетний Саша был в комнате один, пока его мама на кухне говорила по телефону. Окна были открыты, на них не было блокираторов, и мальчик по известной только ему причине забрался на карниз. Это заметила соседка.

«Начала пытаться ребенку сказать зайди зайди… Начала громко кричать. Он никак не реагировала голову не поднимал, смотрел вниз», — вспоминает очевидец Маргарита.

Поймал ребенка дворник, уроженец Узбекистана — Хайрулло Ибадулаев. В результате спасения мальчика мужчина сломал кисть и несколько рёбер. Школьник получил сотрясение, многочисленные переломы и попал в реанимацию. Но остался жив.

За одну неделю больше сотни людей проявили героизм и самоотверженность, хотя сами могли пострадать или лишиться жизни. В психологии подобный термин называется синдромом спасателя. Но врачи прошедшую неделю описывают иначе.

«Я бы всё-таки не называл это синдромом помощи чужому человеку. Ребенок у любого нормального человека запускает защитный инстинкт спасти, обезопасить», — комментирует врач психиатр Василий Шуров.

Хотя в западном мире нас до недавнего времени представляли, как в американских фильмах прошлого века. Злыми и бездушными. Поддерживают этот стереотип британские учёные. Так в 2020-м россияне, по их данным, помогали окружающим на уровне Чехии и Мадагаскара. Лидерами рейтинга тогда стали Либерия и США. Спустя пять лет, в прошлогодней таблице щедрости Россия упала еще ниже уже на 75 место.

«Нас демонизируют и говорят: „Что с ними разговаривать? Они и так черти!“ Они кстати так к нам и относятся», — отмечает политолог Дмитрий Журавлёв.

Однако российские соцопросы за тот же период изменений в отзывчивости и доброте россиян не зафиксировали.

«Готовность помогать другим людям в нашем российском обществе, часто она фактически вообще не менялась, она находится в интервале от 41 до 46%», — анализирует директор Центра исследований гражданского общества некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова.

Доказано и то, что помощь другим полезна и самому спасателю. Для этого вовсе не нужно быть героем на всю страну. Чтобы улучшить самочувствие и стать счастливее, достаточно и самого малого, но главное доброго дела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.