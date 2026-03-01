Песков: Россия должна оставаться островком стабильности в мировом хаосе

Россия в условиях нарастающей международной напряженности должна сохранять рассудительность и стабильность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным, комментируя появившиеся в западных СМИ сообщения о возможной передаче ядерного оружия киевскому режиму.

«Где-то все-таки должен сохраняться островок стабильности, островок рассудительности и мудрости. И я склонен все-таки быть уверенным, что это именно страна, во главе которой стоит президент Путин. Потому что если поддаться вот этому общему хаосу, то, конечно, это до добра не доведет», — сказал Песков.

Он также отметил, что российские службы продолжают выполнять свои функции в штатном режиме.

Заявление Пескова прозвучало на фоне обострения международной обстановки, связанного с военной операцией США и Израиля против Ирана.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что некоторые страны рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. В Москве неоднократно предупреждали о неприемлемости подобных шагов и подчеркивали, что это приведет к эскалации конфликта до совершенно иного уровня.

